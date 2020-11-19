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重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用
北竿短坡山景區設施完成，今天馬管處舉行啟用典禮，向民眾展示戰地砲陣地改頭換面的風景，打造馬祖戰地觀光景點，重現防空火砲重要據點的戰地氣氛。
北竿短坡山過去因周邊壁山、芹山地勢高，構成地形屏障，國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現由馬祖防衛司令部移撥為觀光用途，馬祖國家風景區管理處重新整建活化，設置山頂觀景平台、登山步道，並提供「仿真40高射砲」體驗點，打造短坡山成為北竿觀光旅遊新亮點。
慶祝北竿短坡山啟用，馬防部更演示8吋榴彈砲操，還原戰地砲陣地歷史意義，啟用典禮還包括40高砲步道導覽解說，向大眾宣告短坡山開放，體驗戰地風情與欣賞秘境美景。
陸軍馬祖防衛指揮部副指揮官陳文星致詞表示，短坡陣地對北竿重要性不言而喻，馬防部對於馬祖，有決心捍衛鄉親土地安全，並促進地方經濟建設。政戰主任唐明德表示，未來藉由地方耆老、軍方史政資料合作，共同努力將所有軟硬體設施完工，盛大開幕新景點給國人。
北竿鄉長陳如嵐致詞時，則以馬祖閩東語分享海盜蔡牽善用短坡山優勢地理的典故，指出短坡山自古為秘境，並感謝馬防部與馬管處的努力，打造新風貌的觀光景點。
立委陳雪生辦公室主任王冠予表示，立委陳雪生關注北竿發展，短坡山未來尚有二、三期工程建設，希望硬體增設後，跟塘岐社區發展協會結合，讓短坡山觀光提升深度。
交通部觀光局馬管處長方正光表示，短坡山的開放除了硬體的啟用，還將發包約新台幣700萬執行軟體發展，未來將結合馬祖風俗、國際藝術島、戰地風情，由戰地景點推廣國防教育，分享軍人保家衛國、軍民一家的戰地意義。
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