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重現防空火砲 北竿短坡山據點啟用

中央社 / 連江縣19日電
馬祖北竿短坡山景區設施完成，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處19日舉行啟用典禮，軍民開心在8吋砲陣地合影留念。　（馬管處提供）中央社
馬祖北竿短坡山景區設施完成，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處19日舉行啟用典禮，軍民開心在8吋砲陣地合影留念。　（馬管處提供）中央社

北竿短坡山景區設施完成，今天馬管處舉行啟用典禮，向民眾展示戰地砲陣地改頭換面的風景，打造馬祖戰地觀光景點，重現防空火砲重要據點的戰地氣氛。

北竿短坡山過去因周邊壁山、芹山地勢高，構成地形屏障，國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現由馬祖防衛司令部移撥為觀光用途，馬祖國家風景區管理處重新整建活化，設置山頂觀景平台、登山步道，並提供「仿真40高射砲」體驗點，打造短坡山成為北竿觀光旅遊新亮點。

慶祝北竿短坡山啟用，馬防部更演示8吋榴彈砲操，還原戰地砲陣地歷史意義，啟用典禮還包括40高砲步道導覽解說，向大眾宣告短坡山開放，體驗戰地風情與欣賞秘境美景。

陸軍馬祖防衛指揮部副指揮官陳文星致詞表示，短坡陣地對北竿重要性不言而喻，馬防部對於馬祖，有決心捍衛鄉親土地安全，並促進地方經濟建設。政戰主任唐明德表示，未來藉由地方耆老、軍方史政資料合作，共同努力將所有軟硬體設施完工，盛大開幕新景點給國人。

北竿鄉長陳如嵐致詞時，則以馬祖閩東語分享海盜蔡牽善用短坡山優勢地理的典故，指出短坡山自古為秘境，並感謝馬防部與馬管處的努力，打造新風貌的觀光景點。

立委陳雪生辦公室主任王冠予表示，立委陳雪生關注北竿發展，短坡山未來尚有二、三期工程建設，希望硬體增設後，跟塘岐社區發展協會結合，讓短坡山觀光提升深度。

交通部觀光局馬管處長方正光表示，短坡山的開放除了硬體的啟用，還將發包約新台幣700萬執行軟體發展，未來將結合馬祖風俗、國際藝術島、戰地風情，由戰地景點推廣國防教育，分享軍人保家衛國、軍民一家的戰地意義。

馬祖北竿短坡山過去因周邊壁山、芹山地勢高，構成地形屏障，國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現由馬祖防衛司令部移撥為觀光用途，相關景區設施19日正式啟用，現場並演示8吋榴彈砲操，還原戰時砲陣地歷史意義。　中央社
馬祖北竿短坡山過去因周邊壁山、芹山地勢高，構成地形屏障，國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現由馬祖防衛司令部移撥為觀光用途，相關景區設施19日正式啟用，現場並演示8吋榴彈砲操，還原戰時砲陣地歷史意義。　中央社
馬祖北竿短坡山轉為觀光用途，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處整建活化，設置山頂觀景平台、登山步道，並設置「仿真40高射砲」體驗點，吸引遊客佇足。中央社
馬祖北竿短坡山轉為觀光用途，交通部觀光局馬祖國家風景區管理處整建活化，設置山頂觀景平台、登山步道，並設置「仿真40高射砲」體驗點，吸引遊客佇足。中央社
馬祖北竿短坡山過去被國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現移撥為觀光用途，馬祖國家風景區管理處重新整建活化後，設置山頂觀景平台、登山步道等，打造短坡山成為北竿觀光旅遊新亮點，從高處遠眺，美景絕佳。中央社
馬祖北竿短坡山過去被國軍以地形優勢作為混合砲兵連駐守的砲陣地，現移撥為觀光用途，馬祖國家風景區管理處重新整建活化後，設置山頂觀景平台、登山步道等，打造短坡山成為北竿觀光旅遊新亮點，從高處遠眺，美景絕佳。中央社

馬祖 陳雪生 觀光景點

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