墾丁南仁山森林生態寶庫 墾管處帶遊客一窺秋之美

位處墾丁國家公園東北邊陲地的南仁山生態保護區，是國僅存低海拔熱帶季風林及動植物多樣性高的生態寶庫，因受國家公園法保護，遊客設總量管制和需導覽解員陪同付費，多由民間旅行社代為安排，在委由旅行社安排的選擇外，墾管處本月29日舉辦官方版的走讀南仁山知性生態之旅，為遊客掀開它的神秒面紗，一窺南仁山的秋之美。

「這座國家級的森林生態寶庫！」墾管處解說教育課長馬協群說，南仁山位於滿州鄉境，面積約5000多公頃，有山谷、沼澤、溪流、湖泊、草原等多樣的地形地貌，是台灣僅存的低海拔熱帶原始林，因地處偏遠加上法令保護，沒有人為破壞，園區鳥類、蝴蝶、兩生、爬蟲、哺乳類動物種類繁多，擁有豐富的生態資源。

他說，南仁山的夏秋有不同的迷人風情，秋天的山林裡，空氣中有落葉的蕭瑟感覺，與春夏的感覺大不同；全程長8.6公里，步道沿途可見原始熱帶季風林植物及各種附生植物等，還有昆蟲蝶類及鳥類等動物，步道盡頭是群山環繞的南仁湖，它是國家級重要濕地，湖岸旁有原生水生及濕生植物，也是水鳥最佳棲地。

「南仁山的原始林相和豐富生態，堪稱最佳的境教育場域，也是座森林教室！」馬協群說，以南仁湖為例，近年來在自然演替下面臨陸化危機，學者調查發現最快再25年就會因淤泥填滿消失，人為介入維持或任其自然演替消失2個選項，各擁支持者，沒有絕對的對或錯，也讓遊客思考，你會做什麼選擇，墾管處的選擇是採人工清淤和改善水閘門雙管齊下抗陸化。