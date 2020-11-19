澎湖地檢拍賣查扣大陸抽運砂船 三度流標

澎湖查扣2艘違法抽取砂石的中國籍「長鑫36號運砂船」及「豐溢9969號抽砂船」，澎湖地檢署今天進行第3次標售，仍告流標，是否進行4拍或充作人工魚礁，將進行評估。

澎湖地檢署指出，大陸「長鑫36號運砂船」（1萬6468噸）及「豐溢9969號抽砂船」（4226噸），去年10月間在澎湖七美鄉西南我國專屬經濟海域「台灣灘」違法抽取海砂，經澎湖地方法院判決有罪確定，2船亦經法院一併宣告沒收。

澎湖地檢署指出，遭查扣的2艘陸籍抽砂、運砂船，先後在9月16日和10月6日進行2次公開拍賣，因無人下單而告流標，今天進行第3次公開拍賣，仍告流標。

大陸「長鑫36」運砂船與「豐溢9969」抽砂船，是去年10月26日在台灣灘盜採海砂，遭海巡署與澎湖縣政府聯手查獲，一併查扣，移送檢方偵辦，依法起訴，並經法院聲請宣告沒入船舶和海砂。