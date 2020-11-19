反駁肺腺癌年增質詢數據不正確 陳其邁議員交鋒

高雄市議會國民黨籍議員今天以高雄市肺腺癌年增率是台北的15倍質詢市府放任興達電廠使用燃煤機組，遭市長陳其邁反駁數據不對，雙方言語交鋒，陳其邁站著備詢達20分鐘。

國民黨市議員陳美雅針對空污問題指出興達電廠有燃氣機組卻還使用燃煤機組發電，質疑市民還要繼續吸毒多久。她說，興達電廠有民國71年商轉的燃煤機組至今還在使用，亟須除役，否則會讓高雄市罹肺腺癌年增率高出台北15倍的狀況繼續攀升。

陳其邁答詢指她引用的數據不對，促釐清數據以後再討論。陳美雅不接受仍促他答覆，陳其邁逕自坐下未加理會，引發陳美雅不滿，一度要求議長曾麗燕促陳其邁站起並答覆。陳其邁表示，具醫生背景的市長捍衛人民健康是他的責任，於是他再逕自坐下。陳美雅強勢要求之下，於是陳其邁就站著備詢約20分鐘。

有關肺腺癌比例，高雄市政府衛生局提供國健署的資料指出，關於氣管、支氣管和肺癌項目發生率，高雄市自102年每10萬人口有30.34增至106年的31.65，同一時期，台北市每10萬人口由29.19增至35.06。

陳美雅陸續再針對萊豬明年開放進口要陳其邁表態。他說，市府會落實商品標示等，有關市議會修訂「高雄市食品安全衛生管理自治條例」草案要生效須經過中央核定。

陳美雅不滿陳其邁說法，猛攻陳其邁在當「稻草人」，凡事聽憑中央，質疑陳其邁站在市民的對立面。她接著聯合國民黨多名議員針對國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照案，以「捍衛言論自由」、「去你的 民主進步」為題批評新聞自由、言論自由遭到打壓，成了國際笑話。

陳其邁表示，過去沒有對任何新聞台內容有做過評價，NCC組織是獨立機關，應尊重其職權，盼NCC對換照事件審查過程及疑慮必須做更多說明以減少社會對立。