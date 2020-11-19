墾丁龍鑾潭雁鴨季進入高峰 鳳頭潛鴨盛況可期

墾丁繼猛禽過境後，熱鬧登場的是龍鑾潭雁鴨季，屏東鳥會會員劉川目前已記錄到15種雁鴨在龍鑾澤及周邊濕地棲息，最大宗的鳳頭潛鴨今年並意外地數量大增，讓鳥友們大為驚喜。

屏東鳥會受墾丁國家公園管理處委託記錄龍鑾潭過境雁鴨的鳥況，劉川表示，今年10月龍鑾潭的雁鴨在強力落山風加持下居然出乎意料地開出紅盤，通常邁入11月後才是雁鴨的高峰期，但今年11月4日在龍鑾潭發現巴鴨幼鳥1隻，這是30多年有紀錄以來的第2次。

劉川表示，到15日為止，已記錄到紅頭潛鴨、白額雁、小水鴨、白眉鴨、巴鴨、羅文鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、赤膀鴨、綠頭鴨、鳳頭潛鴨、白眼潛鴨、大斑背潛鴨等15種水鳥。

龍鑾潭的明星主角鳳頭潛鴨從10月31日到11月15日已被記錄到2200多隻，單日最高有740隻，劉川表示，鳳頭潛鴨近5、6年來，每年到龍鑾潭棲息的數量減少很多，唯一能猜測到的是跟周邊濕地的減少有關。

劉川表示，去年鳳頭潛鴨單日最高700多隻，今年在15日紀錄到740隻，今年可望恢復早年上千隻鳳頭潛鴨在潭面的壯觀場面；此外，多年來數量都偏低的尖尾鴨也在這個月有約120隻亮眼的爆量，牠們能否持續在恆春半島渡冬也是值得觀察的鴨種。

劉川表示，近幾年因龍鑾潭周邊水田、沼澤等濕地的破壞及陸化，使得水鳥能覓食的場域減少，也因此影響到龍鑾潭棲息的雁鴨數量，鳥友們原本持續不看好今年行情，但至今鳳頭潛鴨及部分過境雁鴨數量大幅增加，目前已進入過境高峰期，由於今年赤腹鷹和灰面鵟鷹過境墾丁數量雙破30多年來的紀錄，鳥友們對今年雁鴨季的精采開始有所期待。