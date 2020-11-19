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長輩不用擔心聽不懂 瑪家衛生所結合科技轉譯健康知識

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
瑪家鄉衛生所護理長蕭惠美（左）跟長輩們說明長者增肌計畫手冊內容。記者劉星君／攝影
瑪家鄉衛生所護理長蕭惠美（左）跟長輩們說明長者增肌計畫手冊內容。記者劉星君／攝影

長輩不用擔心聽不懂！屏東縣瑪家鄉是排灣族，瑪家鄉衛生所團隊發現，長輩在外就醫，常被醫療人員的話聽得一頭霧水，提出問題卻又聽不懂，因此讓衛生健康觀念難以落實生活中，瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將中央政策、衛教觀念，轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，落實生活中，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。

78歲VUVU徐春妹、76歲的VUVU林秀眉，兩人翻開瑪家衛生所製作的長者增肌計畫手冊，內文有圖像、排灣族語與華語，長輩們仔細看著排灣族語，了解要做什麼伸展、運動，讓肌肉增加，護理長蕭惠美用族語說明，長輩們快速認識衛教知識。

瑪家鄉衛生所主任張麗香觀察，中央提供衛教宣導資料雖完善，但在原鄉部落，長輩們聽不懂國語，長輩們到醫院看醫師，往往假裝聽得懂，因為聽不懂，衛教習慣、飲食習慣無法落實生活，自然無法改善「真的很讓人心疼」。

張麗香發現，如何去突破文化、語言隔閡，原鄉長輩們會認為地瓜、芋頭是菜類，但其實是跟白飯一樣澱粉食物，這些都是衛教資料無法呈現，要結合當地生活習慣。

瑪家鄉衛生所因此成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，從衛生所硬體空間，到軟體宣導資料，將健康衛教觀念轉譯排灣族語，蕭惠美說，不能直翻，像是蛋白質等專有名詞，要「換句話說」。

張麗香說，在排灣族語沒有「超商」，翻譯時就要翻成「24小時都開門的商店」長輩就聽懂了，他們也為長輩們設計「長者增肌計畫手冊」，也將長照政策轉譯成「斜坡上的長照」，用族語說明長照政策。

瑪家衛生所將轉譯資料化為圖像、影像，蕭惠美說，以往衛教人員出門要帶著大包小包海報、捲軸，這些資料電子化，出門家訪時，拿出IPAD，還可以將圖像放大縮小。

VUVU徐春妹開心說，現在來到衛生所看診變得更容易。張麗香說，當長輩有能力獲得溝通、理解基本健康資訊與服務時，長輩能自己做出適當的健康決策，也能帶領其他健康長者們協助衛教，讓長輩們能感受有尊嚴且意義對待，衛生所的發想也讓瑪家文化健康站一起加入衛教工具開發，讓文化傳承、延續。

屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
瑪家鄉衛生所護理長蕭惠美（左）跟長輩們說明長者增肌計畫手冊內容。記者劉星君／攝影
瑪家鄉衛生所護理長蕭惠美（左）跟長輩們說明長者增肌計畫手冊內容。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
屏東縣瑪家鄉衛生所成立「健康識能（健康生活觀念）轉譯工作小組」，將衛教觀念轉譯成排灣族語，透過影像、圖像、文字的轉化，讓長輩們了解正確衛教，瑪家鄉衛生所獲得今年度全國高齡友善城市創新獎。記者劉星君／攝影
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屏東縣瑪家鄉衛生所服務超貼心，若長輩行動不便或不舒服，按下服務鈴，「走路的車」馬上來協助。記者劉星君／攝影
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衛生所 排灣族

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