中國漁船越界高速蛇形拒檢 金門海巡強勢逮獲

第九（金門）海巡隊今天表示，金門海域漁汛期間高價黃魚、白鯧盛產，中國籍漁船越界作業並蛇行拒檢，海巡強勢登檢，將人船押返調查處置，陸船將面臨新台幣30萬元罰鍰處分。

金門海巡隊表示，海巡署第十二巡防區指揮部近期發現大陸船團越界捕撈，違法佈放大量浮水式流刺網，近日統籌調度重點海域巡弋，昨天下午巡防區雷達發現料羅東南禁限制水域內有漁船入侵滯留作業蹤跡，立即調派線上巡防艇10039艇及CP-1020艇前往查處。

海巡隊副隊長李志平表示，雙艇在前述海域截獲「台張浮0807號」一船3人，過程中，陸船數度企圖以7.8節高速蛇形拒檢逃逸，金門海巡隊藉由多功能CP艇速度快及靈活性高等特性，並結合特勤人員迅速迫近登檢，控制人、船，並查扣漁網30件，約1500公尺。

李志平表示，海巡人員實施各項防疫措施，調查船艙及個人行李，並未發現牛、豬肉相關製品，人員也無發燒情形，隨後人船押返料羅港留置調查。全案將在完成調查後，依違反兩岸人民關係條例裁罰，除船上所有30件流刺網將全數遭到沒入外，還將面臨最低30萬元罰鍰處分。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。