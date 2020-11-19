快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

中國漁船越界高速蛇形拒檢 金門海巡強勢逮獲

中央社 / 金門縣19日電

第九（金門）海巡隊今天表示，金門海域漁汛期間高價黃魚、白鯧盛產，中國籍漁船越界作業並蛇行拒檢，海巡強勢登檢，將人船押返調查處置，陸船將面臨新台幣30萬元罰鍰處分。

金門海巡隊表示，海巡署第十二巡防區指揮部近期發現大陸船團越界捕撈，違法佈放大量浮水式流刺網，近日統籌調度重點海域巡弋，昨天下午巡防區雷達發現料羅東南禁限制水域內有漁船入侵滯留作業蹤跡，立即調派線上巡防艇10039艇及CP-1020艇前往查處。

海巡隊副隊長李志平表示，雙艇在前述海域截獲「台張浮0807號」一船3人，過程中，陸船數度企圖以7.8節高速蛇形拒檢逃逸，金門海巡隊藉由多功能CP艇速度快及靈活性高等特性，並結合特勤人員迅速迫近登檢，控制人、船，並查扣漁網30件，約1500公尺。

李志平表示，海巡人員實施各項防疫措施，調查船艙及個人行李，並未發現牛、豬肉相關製品，人員也無發燒情形，隨後人船押返料羅港留置調查。全案將在完成調查後，依違反兩岸人民關係條例裁罰，除船上所有30件流刺網將全數遭到沒入外，還將面臨最低30萬元罰鍰處分。

海巡署表示，對於大陸漁船越界作業，將持續採取強勢取締、重罰作為，並與縣政府、區漁會等相關單位密切合作，強化護漁工作，以維護金門海域資源及本地漁民權益。

海巡署 金門 流刺網

延伸閱讀

台版小長城、摩西分海！金門西半島「類出國景點」5大盤點　不出國也能玩轉世界

海巡宜蘭查緝隊查獲漁船走私香菸藏油槽 價值上千萬元

花帔設計賽成果展 金門文化局充滿黑白格紋

百歲人瑞走過戰爭與和平 籲年輕一代惜福

相關新聞

高雄改朝換代 治安到底變好還是變壞？

去年9月高雄發生多起街頭砸車等治安事件，被民進黨批評治安敗壞，不但內政部長徐國勇立刻專程南下坐鎮....

不讓爭交通平權成狗吠火車 恆春半島連署不達目的不休止

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩，引爆地方怒火，民進黨籍恆春鎮長陳文弘17日串連恆春半島...

長輩不用擔心聽不懂 瑪家衛生所結合科技轉譯健康知識

長輩不用擔心聽不懂！屏東縣瑪家鄉是排灣族，瑪家鄉衛生所團隊發現，長輩在外就醫，常被醫療人員的話聽得一頭霧水，提出問題卻又...

批判NCC和民進黨 高市藍營議事廳嗆辣質詢陳其邁

國民黨高雄市議員陳美雅、陳若翠等人今天在高雄市議會為被NCC撤照的中天新聞台發聲，批判民進黨走向威權，多行不義必自斃，並...

給認真駕駛鼓勵 高雄邀民眾搭公車票選模範駕駛並抽獎

高雄市交通局即日起至12月31日推出「109年模範公車駕駛長選拔活動」，邀民眾搭乘公車時利用「高雄iBus公車動態APP...

高鐵南延會經高雄何處？ 高市：經仁武產業園區南面

位在國10仁武交流道旁的仁武產業園區今天下午要動工，由於這個產業園區距高鐵不遠，高鐵如果要南延，會不會從產業園區上空經過...

陳水扁推崇微笑廣播董座 走過警總時代勵志人生非偶然

前總統陳水扁今天在臉書介紹了微笑廣播網的董事長石川，推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生。

旅居新加坡台媽菜市場掃貨團 跨海送幸福助屏東家扶

旅居新加坡屏東人王琬津長期關注屏東家扶中心，今年屏東家扶中心取消近30年來歲末關懷園遊會，王琬津獲悉後，在她經營的臉書社...

高市「特貿三」案增住宅比率 議員批炒房

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人昨天質詢關注亞洲新灣區「特貿三」開發案，質疑市府以公辦都更方式把住宅總容積比率從原來30%...

高市都審興革制上路 將分類分流審議

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮昨午宣布高雄都審興革制度上路，市內公...

恆春小球洋蔥 科技助力大翻身

屏東恆春半島是台灣最大洋蔥產區，小粒洋蔥賣相差市場不愛，不是隨便賣就是棄置當肥料。在屏東農工循環基地攜手工業研究院中分院...

高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮今午宣布高雄都審興革制度上路，未來市...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。