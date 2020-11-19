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不讓爭交通平權成狗吠火車 恆春半島連署不達目的不休止
列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩，引爆地方怒火，民進黨籍恆春鎮長陳文弘17日串連恆春半島6鄉鎮民發動連署，向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒，強調不達目前，陳情抗議不會休止；在網路發起電子連署的鍾乙豪也以與書面連署產生競逐撤案，期望「集中火力」讓台88東展南延的訴求與規畫可早日實現。
上月在公共政策網路參與平台提出「台88快速道路東展南延至恆春半島」連署的鍾乙豪，根據行政院3年前對屏南快速道路的回應，指恆春觀光鐵路計畫已納入改善恆春半島聯外交通，將與鐵路軌道公共建設產生競合，恐投資資源浪費，鐵道計畫生變後，競合已不存在，建請重新評估； 因與書面連署產生競逐，隨即停止線上附議連署，呼籲支持書面連署。
「政府不能再敷衍屏南鄉親了！」發動恆春半島6鄉鎮連署的陳文弘說，政府對於中北部甚至花東的軌道或道路建設，總是不斷的增加及改善，對屏南、恆春半島，卻只改善台9線通往東部的「草埔隧道」，如此的忽略恆春半島，未來發展上不只是「本島中的離島」，恐怕要變成「孤島」甚至「無人島」，居民渴望的恆春鐵道和快速道路，不應該被忽視，甚至停留在評估階段，連署要表達兩項都要的希望。
他強調，對中央一再敷衍屏南鄉親，發動書面連署也是表達重北輕南、未落實交通平權的憤怒，未來上呈中央部會後，6鄉鎮會定期開會討論，若得不到中央善意回應，將動員鄉親北上陳情、抗議，不達目標不會結束。
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