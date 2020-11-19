快訊

整理／十五年來8家電視台也換不了照 最後有誰順利翻盤復照？

疑不滿中天案男子赴NCC朝旗幟噴綠漆 警當場逮捕帶回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不讓爭交通平權成狗吠火車 恆春半島連署不達目的不休止

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台1線屏鵝公路大假日常塞車動彈不得，恆春觀光鐵道暫緩後，引爆地方怒火，恆春半島6鄉鎮民將以連署向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒。記者潘欣中／攝影
台1線屏鵝公路大假日常塞車動彈不得，恆春觀光鐵道暫緩後，引爆地方怒火，恆春半島6鄉鎮民將以連署向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒。記者潘欣中／攝影

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩，引爆地方怒火，民進黨籍恆春鎮長陳文弘17日串連恆春半島6鄉鎮民發動連署，向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒，強調不達目前，陳情抗議不會休止；在網路發起電子連署的鍾乙豪也以與書面連署產生競逐撤案，期望「集中火力」讓台88東展南延的訴求與規畫可早日實現。

上月在公共政策網路參與平台提出「台88快速道路東展南延至恆春半島」連署的鍾乙豪，根據行政院3年前對屏南快速道路的回應，指恆春觀光鐵路計畫已納入改善恆春半島聯外交通，將與鐵路軌道公共建設產生競合，恐投資資源浪費，鐵道計畫生變後，競合已不存在，建請重新評估； 因與書面連署產生競逐，隨即停止線上附議連署，呼籲支持書面連署。

「政府不能再敷衍屏南鄉親了！」發動恆春半島6鄉鎮連署的陳文弘說，政府對於中北部甚至花東的軌道或道路建設，總是不斷的增加及改善，對屏南、恆春半島，卻只改善台9線通往東部的「草埔隧道」，如此的忽略恆春半島，未來發展上不只是「本島中的離島」，恐怕要變成「孤島」甚至「無人島」，居民渴望的恆春鐵道和快速道路，不應該被忽視，甚至停留在評估階段，連署要表達兩項都要的希望。

他強調，對中央一再敷衍屏南鄉親，發動書面連署也是表達重北輕南、未落實交通平權的憤怒，未來上呈中央部會後，6鄉鎮會定期開會討論，若得不到中央善意回應，將動員鄉親北上陳情、抗議，不達目標不會結束。

台1線屏鵝公路大假日常塞車動彈不得，恆春觀光鐵道暫緩後，引爆地方怒火，恆春半島6鄉鎮民將以連署向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒。記者潘欣中／攝影
台1線屏鵝公路大假日常塞車動彈不得，恆春觀光鐵道暫緩後，引爆地方怒火，恆春半島6鄉鎮民將以連署向中央表達鐵道和快速道路兩項都要和不滿交通重北輕南的憤怒。記者潘欣中／攝影

恆春 鐵道 行政院

延伸閱讀

「關山夕陽」去年由盈轉虧 公所新團隊了解後嘆了口氣

閃電颱風逼近 台東屏東、恆春半島、高雄台南構成威脅

颱風閃電外圍環流影響 東部恆春半島注意雨勢

民進黨組隊參加同志遊行 林飛帆：平權還有努力空間

相關新聞

高雄改朝換代 治安到底變好還是變壞？

去年9月高雄發生多起街頭砸車等治安事件，被民進黨批評治安敗壞，不但內政部長徐國勇立刻專程南下坐鎮....

不讓爭交通平權成狗吠火車 恆春半島連署不達目的不休止

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院裁示「重新檢討再議」而暫緩，引爆地方怒火，民進黨籍恆春鎮長陳文弘17日串連恆春半島...

長輩不用擔心聽不懂 瑪家衛生所結合科技轉譯健康知識

長輩不用擔心聽不懂！屏東縣瑪家鄉是排灣族，瑪家鄉衛生所團隊發現，長輩在外就醫，常被醫療人員的話聽得一頭霧水，提出問題卻又...

批判NCC和民進黨 高市藍營議事廳嗆辣質詢陳其邁

國民黨高雄市議員陳美雅、陳若翠等人今天在高雄市議會為被NCC撤照的中天新聞台發聲，批判民進黨走向威權，多行不義必自斃，並...

給認真駕駛鼓勵 高雄邀民眾搭公車票選模範駕駛並抽獎

高雄市交通局即日起至12月31日推出「109年模範公車駕駛長選拔活動」，邀民眾搭乘公車時利用「高雄iBus公車動態APP...

高鐵南延會經高雄何處？ 高市：經仁武產業園區南面

位在國10仁武交流道旁的仁武產業園區今天下午要動工，由於這個產業園區距高鐵不遠，高鐵如果要南延，會不會從產業園區上空經過...

陳水扁推崇微笑廣播董座 走過警總時代勵志人生非偶然

前總統陳水扁今天在臉書介紹了微笑廣播網的董事長石川，推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生。

旅居新加坡台媽菜市場掃貨團 跨海送幸福助屏東家扶

旅居新加坡屏東人王琬津長期關注屏東家扶中心，今年屏東家扶中心取消近30年來歲末關懷園遊會，王琬津獲悉後，在她經營的臉書社...

高市「特貿三」案增住宅比率 議員批炒房

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人昨天質詢關注亞洲新灣區「特貿三」開發案，質疑市府以公辦都更方式把住宅總容積比率從原來30%...

高市都審興革制上路 將分類分流審議

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮昨午宣布高雄都審興革制度上路，市內公...

恆春小球洋蔥 科技助力大翻身

屏東恆春半島是台灣最大洋蔥產區，小粒洋蔥賣相差市場不愛，不是隨便賣就是棄置當肥料。在屏東農工循環基地攜手工業研究院中分院...

高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮今午宣布高雄都審興革制度上路，未來市...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。