批判NCC和民進黨 高市藍營議事廳嗆辣質詢陳其邁

國民黨高雄市議員陳美雅、陳若翠等人今天在高雄市議會為被NCC撤照的中天新聞台發聲，批判民進黨走向威權，多行不義必自斃，並要高雄市長陳其邁表態，陳其邁強調NCC依其組織法是獨立機構，其職權應予尊重，但對於中天事件的審查過程、疑慮應做更多的說明，以減少社會的對立。

國民黨議員拿出民進黨一直推崇、尊敬的民主先驅鄭南榕、黃信介和陳定南的畫像進議事廳，也拿著「捍衛言論自由」、「去你的民進黨」標語，大罵NCC對中天撤照，是開民主倒車，是一言堂，難道以後都不容許不同的聲音，只要有不同聲音都要「殺」掉？陳美雅並說，NCC批判中天新聞之事，難道其他新聞台都沒有？

陳若翠說，蔡英文總統就職時說民主是自由的重點、果實，然而現在的民進黨居然關新聞台，這是民主國家沒有的事，這事居然發生在以民主自由為傲的我國；民進黨把國家變成一言堂，掌控媒體，不容許媒體有不同的聲音。

議員要陳其邁表達對於中天新聞台被撤照的事，陳其邁表示他從未評論過新聞台的內容，NCC是獨立機構，也根據廣播電視法處理新聞台換照之事，NCC的職權應予尊重，但對於中天之事的審查過程與外界的疑慮，要做更多的說明，以減少社會對立。

議員不滿意陳其邁的說詞，陳美雅追問陳其邁是不是贊同NCC的做法？NCC的是誰提名的？難道不是行政院長提名的嗎？陳其邁答覆是行政院提名、經國會通過的。陳美雅酸陳其邁不但不敢說NCC是行政院長提名，還倒打以前立法院同事一把。說到氣憤處，陳美雅數次握拳槌打桌子嚴批陳其邁凡事看中央，高雄市民選這樣的市長要做什麼！