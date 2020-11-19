給認真駕駛鼓勵 高雄邀民眾搭公車票選模範駕駛並抽獎

高雄市交通局即日起至12月31日推出「109年模範公車駕駛長選拔活動」，邀民眾搭乘公車時利用「高雄iBus公車動態APP」對執勤的公車駕駛長進行「今日搭乘評價」鼓勵，除讓服務認真的公車駕駛長獲得肯定外，投票民眾還有機會抽王品牛排雙人餐券等獎。

交通局長張淑娟表示，為提升高雄市公車服務品質，交通局除加強優化公車路網，也持續辦理公車駕駛長服務表揚、職能教育訓練、精進公車動態系統與辦理公車服務品質評鑑，盼透過智慧化及各項管理制度，提供民眾便捷又友善的接駁服務。

為鼓勵公車駕駛長提供更貼心、細緻的乘車服務，交通局持續舉辦公車駕駛長選拔活動；今年也期望市民在搭公車時，下載「高雄iBus公車動態APP」，每天參加「109年模範公車駕駛長選拔活動」投票，給公車駕駛長鼓勵。

「109年模範公車駕駛長選拔活動」自即日起至12月31日止，民眾搭乘公車時，透過「高雄iBus公車動態APP」點選「公車路線動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選左側公車圖案「今日搭乘評價」，填妥資料即完成投票，一天可投2次，投票民眾有機會抽中王品牛排雙人餐券等26項獎品。

另考量部分年長者較不習慣使用手機，交通局也製作紙本問卷，放置於四維、鳳山、五甲長青學苑，只要填寫搭乘過服務優良的公車駕駛長，也有抽獎機會。

「109年模範公車駕駛長選拔活動」票數統計最高前14名駕駛長，則可獲得模範公車駕駛長獎狀與5千元禮券；另前50名入圍模範公車駕駛長可獲得感謝狀與1千元禮券。