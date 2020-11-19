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林園空污 陳其邁允擬一定比例罰款照顧居民健康

中央社 / 高雄19日電

高雄市林園區空氣污染嚴重、石化業工安事件頻傳，市議員指市府稽查裁處但無助改善人民健康及罹癌風險，市長陳其邁允會將一定比例罰款用於照顧居民並加強監測及罹癌篩檢追蹤。

陳其邁在議會答詢表示，今年以來已裁罰中油林園廠5次逾千萬元，是針對業者的次數、空污排放物及嚴重性等；有關罰款進市府財政大水庫一事，他允諾研議有一定比例用於照顧居民，未來會針對海線居民罹癌盛行情形進行健康追蹤並對空污排放的濃度做監測，不管是監測或是裁罰等多管道進行，並會要求廠商負起責任。

國民黨籍市議員王耀裕今天在市政總質詢針對林園區的空污發聲，他指出中油林園廠今年以來已有多次工安事件，雖然市府環保局處以重罰，但是無助於改善空氣污染，一樣讓林園罹癌人數攀升；嚴重的空污一再危害人民身體健康，他以數據指出，林園區有「三高」的問題，分別是高空污、高排碳及高肺腺癌等。

他不滿裁處的罰款依法進入市府財政大水庫，無法讓林園居民受惠，促陳其邁要「專款專用」，有效改善林園的空污，增加居民的健康風險評估及健康追蹤。

空污 罹癌 陳其邁

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