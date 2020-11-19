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高鐵南延會經高雄何處？ 高市：經仁武產業園區南面

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導

位在國10仁武交流道旁的仁武產業園區今天下午要動工，由於這個產業園區距高鐵不遠，高鐵如果要南延，會不會從產業園區上空經過？高雄市政府了解的結果，高鐵南延路線不會從仁武產業園區上空經過，會從園區的南面經過。

高鐵南延屏東案中，各方討論最多是屏東設站地點六塊厝優缺點，高鐵從左營、燕巢延伸到屏東會行經高雄市那些地方，中央和地方都少提及，只確定高鐵南延會從國10的上空高架經過，再由台鐵大樹舊鐵橋附近過高屏溪到屏東，至於燕巢到舊鐵橋會經過高雄市那些區域，未見公布。

仁武產業園區在國10東面的仁武區，高鐵南延會經過仁武，高雄市政府進一步了解高鐵往南的路徑，確定會從園區南面、即仁武、鳥松區交界處經過，再從鳥松、大樹的丘陵區往東到高屏溪畔，再過高屏溪到屏東。

高雄市經發局表示，仁武產業園區以國10的連結，快速上國道1號和國道3號，到機場、高雄港都方便，進駐園區可免環評，也有210%/的彈性容積率可運用，未來還有高於30%的綠地、配水池、汙水理廠、停車場及服務中心等公共設施。

高鐵 屏東 高雄市

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