陳水扁推崇微笑廣播董座 走過警總時代勵志人生非偶然

前總統陳水扁今天在臉書介紹了微笑廣播網的董事長石川，推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生。

昨天NCC不准中天新聞台換照，陳水扁先在Line群組預告了今天要談的廣播界知名的石川，「走過半世紀，從還有新聞檢查的警總時代，曾被處分停播一年，到今天建立廣播王國，您知道台灣的廣播界之父是誰嗎？」

陳水扁今天在臉書上表示，走進石川的廣播王國，他見識到一位只有初中學歷、卻是全國最長壽的廣播節目「微微笑俱樂部」的總舵手，不但和小菁（主持人）有著絕佳的主持默契，石川還是一位集編、導演於一身的全方位廣播奇才，在廣播界也是一個令人嘖嘖稱奇的驚嘆號；如果說王偉忠是電視界的教父，那么廣播界教父的桂冠，石川一定當之而無愧。

陳水扁說，位在高雄市民族路上的石川數位科技大樓，「石川廣播故事館」館序寫道1989年石川董事長創立微微笑廣播網前身，彷佛台灣牛數十寒暑地耕耘，歷經廣播發展管制、解禁、鼎盛到轉型，見證台灣廣播進展。

陳水扁表示，根基於年少苦學和推廣台語美學的初心，矢志翻動堅硬的土壤，終於打造連綿南北的事業良田。相信「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」。石川的勵志人生不是偶然。