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陳水扁推崇微笑廣播董座 走過警總時代勵志人生非偶然

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前總統陳水扁今天在臉書貼文推崇走過警總時代的微笑廣播網董事長石川。圖／取自陳水扁臉書
前總統陳水扁今天在臉書貼文推崇走過警總時代的微笑廣播網董事長石川。圖／取自陳水扁臉書

前總統陳水扁今天在臉書介紹了微笑廣播網的董事長石川，推崇石川的「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」的勵志人生。

昨天NCC不准中天新聞台換照，陳水扁先在Line群組預告了今天要談的廣播界知名的石川，「走過半世紀，從還有新聞檢查的警總時代，曾被處分停播一年，到今天建立廣播王國，您知道台灣的廣播界之父是誰嗎？」

陳水扁今天在臉書上表示，走進石川的廣播王國，他見識到一位只有初中學歷、卻是全國最長壽的廣播節目「微微笑俱樂部」的總舵手，不但和小菁（主持人）有著絕佳的主持默契，石川還是一位集編、導演於一身的全方位廣播奇才，在廣播界也是一個令人嘖嘖稱奇的驚嘆號；如果說王偉忠是電視界的教父，那么廣播界教父的桂冠，石川一定當之而無愧。

陳水扁說，位在高雄市民族路上的石川數位科技大樓，「石川廣播故事館」館序寫道1989年石川董事長創立微微笑廣播網前身，彷佛台灣牛數十寒暑地耕耘，歷經廣播發展管制、解禁、鼎盛到轉型，見證台灣廣播進展。

陳水扁表示，根基於年少苦學和推廣台語美學的初心，矢志翻動堅硬的土壤，終於打造連綿南北的事業良田。相信「骨力打拚無議論，總有暗眠日頭光」。石川的勵志人生不是偶然。

陳水扁 台語

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