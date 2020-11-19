澎湖清晨霧茫茫 太陽升起恢復好天氣
澎湖地區今天清晨時分，受到風勢下降，導致輻射冷卻產生濃霧，籠罩在霧的世界，馬公市區呈現一片霧茫茫，罕見濃霧在太陽升起後逐漸退散恢復好天氣。
受到濃霧的影響，清晨行駛中車輛與進出港卸貨漁船，都必須開大燈行駛；馬公第三漁港農漁局前道路發生一起車禍，一名早起婦人受傷送醫。
澎湖氣象站表示，澎湖今天清晨零時起，受到風勢下降影響，致產生輻射冷卻，澎湖全島無論是陸地或海面，都籠罩在濃霧下，馬公市區呈現一片霧茫茫，不少晨運民眾難得感受到清涼舒適，比日前冷冽的東北季風好很多。
澎湖清晨的濃霧在7時太陽出來後，逐漸退散，白天又是艷陽高照，不過，這種好天氣，只有到明天，就將再起風且氣溫會再下降，民眾要做好準備。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言