澎湖清晨霧茫茫 太陽升起恢復好天氣

澎湖地區今天清晨時分，受到風勢下降，導致輻射冷卻產生濃霧，籠罩在霧的世界，馬公市區呈現一片霧茫茫，罕見濃霧在太陽升起後逐漸退散恢復好天氣。

受到濃霧的影響，清晨行駛中車輛與進出港卸貨漁船，都必須開大燈行駛；馬公第三漁港農漁局前道路發生一起車禍，一名早起婦人受傷送醫。

澎湖氣象站表示，澎湖今天清晨零時起，受到風勢下降影響，致產生輻射冷卻，澎湖全島無論是陸地或海面，都籠罩在濃霧下，馬公市區呈現一片霧茫茫，不少晨運民眾難得感受到清涼舒適，比日前冷冽的東北季風好很多。

澎湖清晨的濃霧在7時太陽出來後，逐漸退散，白天又是艷陽高照，不過，這種好天氣，只有到明天，就將再起風且氣溫會再下降，民眾要做好準備。