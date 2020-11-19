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旅居新加坡台媽菜市場掃貨團 跨海送幸福助屏東家扶

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心感謝旅居新加坡的「台媽菜市場掃貨團」響應支持家扶的幸福物資包，跨海送暖，備感溫馨。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心感謝旅居新加坡的「台媽菜市場掃貨團」響應支持家扶的幸福物資包，跨海送暖，備感溫馨。記者劉星君／攝影

旅居新加坡屏東人王琬津長期關注屏東家扶中心，今年屏東家扶中心取消近30年來歲末關懷園遊會，王琬津獲悉後，在她經營的臉書社團「台媽菜市場掃貨團」邀請社團台媽們，響應支持家扶的幸福物資包，幾小時後募得7萬2000元，跨海送暖，備感溫馨。

王琬津在7年前嫁到新加坡，老家在屏東，距離屏東家扶中心僅300公尺，家人也定期捐款給家扶中心，家扶50周年慶上，王的家人也一口氣幫家扶推廣近百件50周年紀念衫。

嫁到新加坡後，王琬津對家扶中心的關懷未間斷，看著網路關注家扶動態，2年前家扶獲贈屏東大學老師張雯惠製作一批紫草膏，王琬津在家扶臉書上看到，隨即在經營管理的台媽菜市場掃貨團推廣來自台灣的紫草膏，一口氣賣了近百條。

今年受到疫情影響，社福捐款不易，屏東家扶中心取消近30年來歲末關懷園遊會，王琬津在她經營「台媽菜市場掃貨團」邀請社團內的台灣籍媽媽響應支持家扶幸福物資包，幾小時內募得7萬2000元幸福物資包捐款。

幸福物資包內有米、油、麵、衛生紙等物資，還有小家電，一組1600元，家扶贈給扶助戶。王琬津說，「家扶就在我家旁，一定要支持」，今年因為疫情關係，很難回台灣，藉此表達對家鄉關心。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，感謝琬津小姐的愛心付出，也對遠在3119公里外的台媽菜市場掃貨團成員表達感謝，在疫情時代，跨海關心台灣的弱勢家庭。

屏東 家扶中心 疫情

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