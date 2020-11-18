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花帔設計賽成果展 金門文化局充滿黑白格紋

中央社 / 金門縣18日電

今天是2020金門花帔設計大賽成果展首日，金門縣文化局整個空間裡充滿黑白相間的方格紋元素；除了與會者穿戴的衣帽，甚至口罩，還有20件各具巧思的經典黑白文創品。

「花帔」是閩南地區金門縣承襲800年的傳統育嬰包巾，它是6尺見方黑白格紋的棉麻大方巾，主要用途在為嬰幼兒遮蔽風沙及包覆等功能。傳統習俗上認為花帔具有驅邪避凶以及保佑嬰孩平安成長作用。

文化局表示，「2020金門花帔設計大賽-經典黑白格紋文創商品設計」競賽共有256件作品參賽，20件獲獎。金獎由林永昌-花帔方曆獲得，方塊日曆隨著月分和日期不同，只需手動翻去下方方塊字，上方星期不需更動，輕鬆變為萬年曆。每月更換時又有平安成長的意涵，使生活變得生動可愛。

銀獎作品為「花帔巧克力」，令人驚豔。銅獎有2組作品，黃心芃「織光」，以及馬治賢和李吉雅的「馬帔Not bad」搖搖馬。其中，黃心芃分解花帔黑白灰格紋，讓光線從交織的花帔空隙中透出光線，搭配上現代簡約的邊框，燈光從四角由外而內漸變至中心的花帔主體，整體燈飾外型輕巧方便移動，可掛在牆上、立在桌上或平面擺放。

另有15組佳作，包括嬰兒口水巾、出國證件套、餐具組、酒瓶、杯套等，其中，金門大學建築系畢業的鐘仁杰「多功能帶」，附上背帶轉換扣，可用在相機、手機和包包上，相當實用。

縣府秘書長陳朝金說，花帔承載著金門人幾百年的記憶，幾乎每個金門人都是用花帔包裹長大的，不管得獎與否，參賽作品都值得鼓勵。文化局長許正芳則是相當鍾情「搖搖馬」，肯定設計團隊的用心。

花帔設計大賽成果展在金門縣文化局展到24日，同時辦理「拍你花帔」攝影展，其中1歲8個月大的李昊澄今天由阿嬤抱著欣賞爸爸拍攝的作品。成果展台北場27日到12月3日在光點台北2樓迴廊展覽館辦理，頒獎典禮11月28日下午3時舉行。

金門 文化局

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