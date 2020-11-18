智能障礙兒子畫作「太陽」得獎 媽媽伴兒受獎紅了眼眶

「只要拿起畫筆，他們就沉浸在繪畫中，專注能力大提升！」伊甸基金會屏東林邊社區日間服務佈建據點今天的繪畫課上，13位身障青年用畫筆盡情揮灑色彩，其中，27歲阿昌（化名）是先天性智能障礙，他的水彩畫作「太陽」，色彩絢麗，還呈現豐富的想像力，作品在今年全國身心障礙繪畫比賽南區組入選，現在台北市中山堂藝文沙龍展出，媽媽陪他北上受獎時也感動紅了眼眶。

伊甸教保員黃詣涵表示，阿昌在104年參加伊甸樂活站，後來轉銜至林邊社區日間服務佈建據點，阿昌的語言能力有限，剛來時個性害羞，喜歡參加旅遊活動和美術課，每周一次的美術課，阿昌可以安靜觀看同儕的創作行為，這是以往不曾出現的現象，之後畫愈畫愈起勁。

伊甸基金會聘請的彩繪課老師蘇健全說，起初阿昌只能用單色筆一直環繞，重複區域重複畫，但在繪畫老師的啟發下，阿昌色彩使用愈來愈豐富，回家後還會拿廣告紙持續繪圖，留下一張張美麗的繪圖作品，半年來就畫了20多張作品，絢麗的色彩運用，讓他瞪大了眼。

黃詣涵說，阿昌還有個攣生兄弟，同為智能障礙者，一起在據點上課；阿昌媽媽是新移民，2年前先生過世後，獨自扛起家計，早上送兩兄弟至林邊布建據點後再去工作，晚上又到林邊乳製品分裝廠擔任分裝員，工作忙碌，但媽媽經常會傳line感謝老師，讓孩子可以慢慢地進步。