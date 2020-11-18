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高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（右五）今午宣布都審新制上路。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮（右五）今午宣布都審新制上路。記者王昭月／攝影

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮今午宣布高雄都審興革制度上路，未來市內公共工程案與民間開發案將分類分流審議，都委會審議量能會聚焦公領域，為公共工程品質把關，民間開發案則採隨到隨審，程序簡化後，6成民間開發案將從過去47天縮減成17天，大幅提高效能。

林欽榮表示，高雄都審每年平均有200多個民間開發案，其中5成送到委員會審議，以每月召會一次議審的頻度，建築開發案花費的時間成本還是太高。未來都審新制啟動，將分級分流為全員委員會、專案委員會、簡化委員會3種審議程序，隨到隨審，解決以往待審時間冗長問題。

林欽榮表示，「高雄市都市設計審議授權範圍規定」、「高雄市都市設計審議作業程序及簡化規定」兩大都審核心法令本月17日提市政會議已經通過，「高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會設置要點」下周會提市政會議，近期公告實施。

都發局長楊欽富表示，這次都審攺革的重點包括召開會議周周審；民間建案速速審；公共工程高標審；都設通檢框架審；雲端平台智慧審等5大行動方案」。都審作業分流後，每周召開會議，可達成隨到隨審，公有案品質提升，民間案最多可省時64%等三大成效。

他並表示，明年會繼續推動都設基準通盤檢討，全面檢修57處都審地區設計基準，刪除不合時宜的規定。除此亦完成智慧化審查系統的建置，審議情形公開透明，達到減紙，減碳成效，達「零碳」審議目標。

高市都計科表示，未來只有重大公共工程或需要突破都市設計規範的案件 ，才會到全員委會，都審程序簡化後，約4成民間開發案，送審時間由47天減為34天，另6成民間開發案由47天減為17天，減省64%的時間。

高雄市 林欽榮

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