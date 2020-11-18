屏東市區公車搭乘率太低 日搭乘人數平均不到20人次

屏東縣幅員遼闊，大眾運輸交通不便利，縣議員黃明賢今在議會質詢，屏東市區公車5條路線，班距60到90分鐘一班，5條路線日均搭乘人數少，只有一條路線513屏東市環繞線是5條路線唯一日均搭乘量超過30人次。屏東縣府交旅處指出，今年2月起調整屏東市的4條公車路線，今年3到9月運量較去年同期運量成長約5%，調整後吸引民眾搭乘。

屏東縣議會定期會，今天是交旅處、警察局、傳播處業務報告，縣議員黃明賢說，屏東市有5條公車路線，505、506、514、515與516，班距都是60到90分鐘，除了515廣勝路收班時間是下午4點半，其他都是晚間7點到8點收班。日均搭乘人數，唯一超過30人是屏東市環繞線，日均搭乘量31人，

黃明賢說，其餘4條路線，日搭乘人數平均不到20人次，其中「516屏榮高中-屏東加工出口區」路線，108、109年度的日均搭乘人數均只有個位數。公車班次、運量，長期搭乘不足。

交旅處長黃國維說，「這確實是屏東市痛點」，屏東市公車運能相對不足，班次提供數量少，也面臨客運駕駛不足，加上民眾對公車期待性要求便利性，馬上搭、馬上到，縣府會加強串連、轉接，推動縣內轉運站功能、小黃公車量能。

黃國維說，分析屏東市公車量能，需求時段晨間、傍晚，搭車族以學生、銀髮族主，縣府針對屏東市區公車今年有做路線調整與需求點調查。

黃明賢提到，外縣市民眾到屏東來玩，移動相對困難。黃國維說，屏東公車有APP「屏東人ㄟ公車」，透過APP查詢公車班次時間，公車站牌位置也與google地圖結合，未來會加強宣傳。