百歲人瑞走過戰爭與和平 籲年輕一代惜福

在碧山樂團薩克斯風演奏中，金門大同之家住民蔣先愷今天歡度百歲生日，總統蔡英文致贈壽屏祝賀。蔣先愷曾參與古寧頭和八二三戰役，見證戰爭與和平，他期勉年輕人要惜福。

金門縣榮民服處處長呂媽定率工作人員到大同之家，代表退輔會主委馮世寬為蔣先愷祝壽，致上金壽桃一座，祝福他身體健康，福壽雙全。縣府社會處長董燊等人也來為蔣先愷祝壽，並分贈壽桃給其他住民，祝福所有長者「健康呷百二」。

蔣先愷1921年在中國湖北省一個小農村出生，幼時家境清貧，經歷內亂、日本侵略等戰亂悲慘的年代，養成了艱苦不屈的卓絕韌性。28歲參軍，大陸淪陷後隨國軍來到金門，曾參與古寧頭大戰及八二三砲戰等戰役，親眼目睹戰爭的殘酷。1973年退伍後，將金門視為第二故鄉，在此終老，終身未婚。

認識蔣先愷30多年的呂媽定說，蔣先愷退伍後在金門電力公司（台灣電力公司金門營業區前身）擔任駕駛，自台電退休後，推著一台小車在中正國小附近販售麥芽糖，親切對待學童，偶爾還會免費提供學童麥芽糖，也曾資助貧童。

蔣先愷1993年申請自費入住大同之家到現在。榮服處說，蔣先愷目前除了行動較為緩慢不便，且患有巴金森氏症及雙耳嚴重重聽，並沒有其他疾病。他飲食葷素不忌，每天生活作息正常，早睡早起，個性開朗，凡事不計較，隨遇而安，造就康健高壽基礎。

呂媽定轉述，蔣先愷感謝大家對他的照顧，也希望大家能珍惜目前得來不易的和平，年輕一代尤應惜福。