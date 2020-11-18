屏東推動阿卡貝拉10年有成 年度音樂會21日登場
屏東縣年度阿卡貝拉音樂會21 日將在屏東演藝廳登場，文化處今天表揚今年台灣盃阿卡貝拉比賽為屏東爭光的6個團隊，三連霸的信義國小阿緱囝仔並獻唱拿手曲目，為年度音樂會提前暖場。
縣府文化處表示，屏東縣長期推動「人聲」表演藝術，目前14個阿卡貝拉樂團，堪稱全台縣市政府培訓組團居冠，從長者組成的樂齡團、唱客家民謠藍衫團、爵士風格的樂團，以及國中小學生為主的少兒團，涵蓋各年齡層。
文化處說，前述各樂團成員因為愛唱歌，參加縣府人聲樂團徵選，經過專業培訓及團隊默契的培養，學習用自然的詮釋方式享受音樂，從不斷地參與演出及比賽過程中，開啟另一個表演舞台。
文化處長吳明榮指出，屏東阿卡貝拉樂團在歷年台灣盃比賽中表現搶眼，今年參賽6團獲2金2銀2銅。除了兒少組信義國小阿緱囝仔連續三度奪冠，star's echo、oursong維持往年的水準，各獲銀、銅牌獎。首度參賽的原民團Paiwanpella（排灣貝拉），以原創的阿卡貝拉排灣族古謠「Lulimin」，初試啼聲即拿下銅牌。唯一角逐社會組的LA Bee彼樂團，也不負眾望，獲得銀牌。
屏東縣阿卡培訓10年有成，縣府頒發感謝狀給得獎團隊，吳明榮肯定各團用心投入，讓阿卡貝拉在台灣最南端扎根並成功推廣。他表示，明年將收錄這些好聲音製作CD專輯。
阿卡貝拉「人聲時光機-my life my song」音樂會21日晚上7時開唱。縣府表示，演出陣容是歷年之最，老中青少四代齊聚，一同慶祝10年里程碑，其中最特別的是安排百人齊唱阿卡貝拉原創樂曲「綻放光彩」，與觀眾分享人聲的純粹之美。
音樂會採索票入場，向隅民眾可在當天演出前30分鐘到現場排隊索票觀賞。
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