屏東推動阿卡貝拉10年有成 年度音樂會21日登場

中央社 / 屏東縣18日電

屏東縣年度阿卡貝拉音樂會21 日將在屏東演藝廳登場，文化處今天表揚今年台灣盃阿卡貝拉比賽為屏東爭光的6個團隊，三連霸的信義國小阿緱囝仔並獻唱拿手曲目，為年度音樂會提前暖場。

縣府文化處表示，屏東縣長期推動「人聲」表演藝術，目前14個阿卡貝拉樂團，堪稱全台縣市政府培訓組團居冠，從長者組成的樂齡團、唱客家民謠藍衫團、爵士風格的樂團，以及國中小學生為主的少兒團，涵蓋各年齡層。

文化處說，前述各樂團成員因為愛唱歌，參加縣府人聲樂團徵選，經過專業培訓及團隊默契的培養，學習用自然的詮釋方式享受音樂，從不斷地參與演出及比賽過程中，開啟另一個表演舞台。

文化處長吳明榮指出，屏東阿卡貝拉樂團在歷年台灣盃比賽中表現搶眼，今年參賽6團獲2金2銀2銅。除了兒少組信義國小阿緱囝仔連續三度奪冠，star's echo、oursong維持往年的水準，各獲銀、銅牌獎。首度參賽的原民團Paiwanpella（排灣貝拉），以原創的阿卡貝拉排灣族古謠「Lulimin」，初試啼聲即拿下銅牌。唯一角逐社會組的LA Bee彼樂團，也不負眾望，獲得銀牌。

屏東縣阿卡培訓10年有成，縣府頒發感謝狀給得獎團隊，吳明榮肯定各團用心投入，讓阿卡貝拉在台灣最南端扎根並成功推廣。他表示，明年將收錄這些好聲音製作CD專輯。

阿卡貝拉「人聲時光機-my life my song」音樂會21日晚上7時開唱。縣府表示，演出陣容是歷年之最，老中青少四代齊聚，一同慶祝10年里程碑，其中最特別的是安排百人齊唱阿卡貝拉原創樂曲「綻放光彩」，與觀眾分享人聲的純粹之美。

音樂會採索票入場，向隅民眾可在當天演出前30分鐘到現場排隊索票觀賞。

屏東縣 樂團 音樂會

延伸閱讀

阿卡「聲」友會 老中青少四代同享十年有成的喜悅

跨界合作舉辦文物展、音樂會 沈春池基金會｢搶救人的記憶｣

音樂藝術向下扎根 桃園人聲音樂繁花盛開

馬友友音樂會北流登場 盛讚台灣團結成全球榜樣

相關新聞

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

金門花蓮雙向包機欲罷不能！「花蓮金門雙向包機」之旅，繼10月27至29日包機首航，第2架次包機合作案定於12月2至4日啟...

高市都審作業新制上路 6成開發案審議時間將縮64%

呼應高雄市長陳其邁「緊緊緊」施政風格，高雄市都發局全面檢討都市審議制度，副市長林欽榮今午宣布高雄都審興革制度上路，未來市...

智障兒子畫作「太陽」得獎 媽媽伴兒受獎紅了眼眶

「只要拿起畫筆，他們就沉浸在繪畫中，專注能力大提升！」伊甸基金會屏東林邊社區日間服務佈建據點今天的繪畫課上，13位身障青...

屏東市區公車搭乘率太低 日搭乘人數平均不到20人次

屏東縣幅員遼闊，大眾運輸交通不便利，縣議員黃明賢今在議會質詢，屏東市區公車5條路線，班距60到90分鐘一班，5條路線日均...

小小球洋蔥賣相差 科技助力價值一夕翻數倍

屏東恆春半島是台灣最大的洋蔥產區，小小粒洋蔥因賣相差市場不愛，不是隨便賣就是棄置當肥料，在屏東農工循環基地策動下，工業研...

藍營批「特貿三」增住宅比是帶頭炒房 陳其邁：建千戶社宅

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人今天質詢指，高雄市政府打算在亞洲新灣區「特貿三」辦理公辦都市更新，並要把住宅比率從原來20...

金門辦花帔設計大賽 搖搖馬、織光燈展創意

以黑白灰格紋組成的「花帔」是金門特有的文化，無論嫁娶、生育、慶典都要用到，也是金門人共同的記憶。金門縣文化局舉辦「金門花...

全民運動會六都獎牌數台南居末 議員：台中獎金多2.6倍

全民運動會上月落幕，台南市今年拿下56面獎牌數，為縣市合併以來最多的一次，但相較六都，台南獎牌數不僅是最後一名，更落後其...

阿卡「聲」友會 老中青少四代同享十年有成的喜悅

屏東縣政府培訓阿卡貝拉樂團邁入第10年，現有14團不但跨世代、也跨族群。一年一度的阿卡貝拉音樂會11月21日在屏東演藝廳...

高雄河川巡守志工 護生態的無名英雄

高雄市環保局水環境巡守志工隊成軍16年，企業、學校及社區紛紛響應，已成立30支隊伍，有上千名志工加入，這群無名的城市英雄...

除了家暴 別輕忽老人「罪惡感自虐」

本報關注今年各類家暴增加現象，身心科醫師觀察，除卑親屬對尊親屬虐待上升，老人自虐情形也不少，部分老人有拖累家人「罪惡感」...

老人破45萬 議員促高雄設長照局處

高雄老人突破45萬，長照需求增加，市議員鄭光峰昨指出，目前照管中心位階、人力與預算不足，建議市府成立長照局處當領頭羊。市...

熱門新聞

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

北市府給假資料？議員轟「丟不丟臉」 柯文哲臉色鐵青不說話

台中公車優惠市民 下月起綁卡

淡海輕軌藍海線帶人潮 平日湧2萬人次

新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。