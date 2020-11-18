小小球洋蔥賣相差 科技助力價值一夕翻數倍

屏東恆春半島是台灣最大的洋蔥產區，小小粒洋蔥因賣相差市場不愛，不是隨便賣就是棄置當肥料，在屏東農工循環基地策動下，工業研究院中分院協助恆春農會為格外品找新出路，團隊以食品科技將洋蔥發酵成黑洋蔥，再製成機能飲料；恆春農會總幹事林順和今天在產品發表會上興奮說，去化洋蔥經由農業科技不僅找到新商機，價值還翻漲數倍，太神奇了。

「『格化品』洋蔥任由俗俗賣或丟棄，一直是蔥農心中的痛！」林順和說，洋蔥莖球依直徑分大、中、小球，8至10公分的大球售價最高，低於6至7公分的小小球，因賣相不好，市場不收，近幾年因氣候異常，小小球特別多，另恆春半島是大宗產地，若與其他產區採收期重疊，市面出現大量洋蔥，盤商收購價隨之降低，蔥農之前採收冰存的洋蔥更難賣，也成了格外品。

為解決小小球洋蔥出路問題，屏東農工循環基地為恆春農會媒合工研院中分院，透過技術加值將小小球洋蔥發酵成黑洋蔥，再製成機能飲料；主導研發的工研院研究員柯文清說，過去有將雲林黑蒜頭加工成濃縮精液的經驗，首度運用到多水份的生洋蔥，不斷調整找到最佳熟成環境；發酵成黑洋蔥是讓蛋白質轉化成人體所需的胺基酸，可消除生洋蔥的辛辣氣味、富含天然甜味與更有助於人體吸收的營養素，

「加工也可解決格外品和供過於求的剩餘產量，是一定要走的路！」林順和說，透過加工可以減少倉儲壓力，更節省因需冷藏的電力能源損耗與金錢支出，當通路銷售洋蔥加工品，就可減少作物滯銷，甚至還能帶動原料價格上揚，就算在產季過後，消費者還是可以在市場上看的到洋蔥產品，不僅增加恆春洋蔥的能見度，也增加蔥農收益。