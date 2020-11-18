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藍營批「特貿三」增住宅比是帶頭炒房 陳其邁：建千戶社宅

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁強調亞灣區特貿三住宅比增加，是比照南港科學園區做法。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁強調亞灣區特貿三住宅比增加，是比照南港科學園區做法。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人今天質詢指，高雄市政府打算在亞洲新灣區「特貿三」辦理公辦都市更新，並要把住宅比率從原來20%提高到50%，是市府帶頭炒房，只會增加多數市民買不起的豪宅，無助產業發展。市長陳其邁強調這是比照南港軟體科技園區的方式辦理，提升住宅比是為了增加民間投資的誘因，市府同時在亞灣區規畫1600戶的社會住宅供租住，特貿三案目前還在都計公告階段，都委會將會參酌各方意見加以討論。

鍾易仲今天上午進行市政總質詢，議員李眉蓁、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏也一起質詢「特貿三」住宅比例由20%增為50%議題。

議員指出，目前全市約有10萬間空屋，亞灣區「特貿三」的住宅比如果提高到50%，以亞灣區的房地價，可能出現每坪30萬元的豪宅，到時可能會有屋子賣出去卻無人住的景況，而且住宅比那麼高，相對的進駐投資產業可用的土地就就有限。李眉蓁質問「難道市府要帶頭炒房嗎？」

陳其邁說，特貿三招標兩次都流標，誘因不足，市府參考南港軟科園區招商模式，採公辦都更，增加園區公共服務，未來會興建1600戶社會住宅，目前由都委會通盤檢討，各界都可以表達意見，市府則能加速招商引資，並兼顧市府與民間權益。

國民黨高雄市議員批評市府打算增加特貿三住宅比，有帶頭炒房之嫌。左起：議員李亞築、蔡金晏、蔡武宏、黃香菽、鍾易仲、李眉蓁。記者楊濡嘉／攝影
國民黨高雄市議員批評市府打算增加特貿三住宅比，有帶頭炒房之嫌。左起：議員李亞築、蔡金晏、蔡武宏、黃香菽、鍾易仲、李眉蓁。記者楊濡嘉／攝影

社會住宅 陳其邁 高雄市

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