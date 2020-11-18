藍營批「特貿三」增住宅比是帶頭炒房 陳其邁：建千戶社宅

高雄市議會國民黨議員鍾易仲等人今天質詢指，高雄市政府打算在亞洲新灣區「特貿三」辦理公辦都市更新，並要把住宅比率從原來20%提高到50%，是市府帶頭炒房，只會增加多數市民買不起的豪宅，無助產業發展。市長陳其邁強調這是比照南港軟體科技園區的方式辦理，提升住宅比是為了增加民間投資的誘因，市府同時在亞灣區規畫1600戶的社會住宅供租住，特貿三案目前還在都計公告階段，都委會將會參酌各方意見加以討論。

鍾易仲今天上午進行市政總質詢，議員李眉蓁、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏也一起質詢「特貿三」住宅比例由20%增為50%議題。

議員指出，目前全市約有10萬間空屋，亞灣區「特貿三」的住宅比如果提高到50%，以亞灣區的房地價，可能出現每坪30萬元的豪宅，到時可能會有屋子賣出去卻無人住的景況，而且住宅比那麼高，相對的進駐投資產業可用的土地就就有限。李眉蓁質問「難道市府要帶頭炒房嗎？」