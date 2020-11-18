金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

金門花蓮雙向包機欲罷不能！「花蓮金門雙向包機」之旅，繼10月27至29日包機首航，第2架次包機合作案定於12月2至4日啟航，由於同樣出現報名秒殺的熱烈情況，金門縣政府今天表示，預計於明年1月24至26日再推出花蓮包機，朝定期包機方向再邁進一大步。

金門縣觀光處長丁健剛表示，為推動包機、拓展新觀光客源、推動縣市合作，自今年2月起（國內疫情初期），草擬包機推動方向，積極協調旅遊業者與國內地方政府，歷經8月餘的研商推動，方才促成10月27至29日雙向互送客源金門-花蓮第1趟包機，並與花蓮縣政府進行縣政交流，簽訂「金門花蓮合作備忘錄」，共同打造「花金旅遊線路」，創造金門-花蓮航線新話題。

而第2趟金門-花蓮包機將於12月2至4日辦理，近日又再次協調完成，希望能引入更多觀光新客源，也讓鄉親對外交通旅遊更為方便。據了解，花蓮縣長徐榛蔚也預計將回訪，持續深化縣政交流，促進兩縣互惠利多。

丁健剛提到，明年初的包機，再次由金門縣旅行商業同業公會協助配合縣府推動，招攬花蓮鄉親前來金門旅遊，並組織業者組成PAK（聯營模式）聯合出團。這次包機作業，金門方計有金明生旅行社372-725、九曜旅行社322-711、金沙大地國際旅行社352-409、蔓蔓遊國際旅行社373-219等4家，鄉親如有意願前往花蓮旅遊，可逕洽旅行社，名額有限，報名從速。