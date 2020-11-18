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金門辦花帔設計大賽 搖搖馬、織光燈展創意

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門花帔設計大賽成果展覽，首日就吸引不少民眾到場參觀拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門花帔設計大賽成果展覽，首日就吸引不少民眾到場參觀拍照。記者蔡家蓁／攝影

以黑白灰格紋組成的「花帔」是金門特有的文化，無論嫁娶、生育、慶典都要用到，也是金門人共同的記憶。金門縣文化局舉辦「金門花帔設計大賽」經過激烈的競爭，名次終於揭曉，金獎由林永昌-花帔方曆獲得，金門縣文化局今天下午舉行金門場文創商品展覽開幕，歡迎民眾踴躍前往參觀，屬於金門人的共同回憶。

「2020金門花帔設計大賽」，總獎金新台幣40萬元，透過競賽廣宣金門花帔此一特色文化內涵，徵件時間至上月26日截止，為期一個月，此次主辦單位共收到256件作品，參賽熱烈，金獎由林永昌-花帔方曆獲得，銀獎得主蕭民遠-花帔巧克力；銅獎有2人包括黃心芃-織光、馬治賢/李吉雅-馬帔Not bad，佳作有15組包括李欣庭、伍柍枚/吳宣/王靖茹、張芝綾/何素蘭、駱可薇/包幸子、張哲源、葉姿彤、賴謙忱/許芳萍、曾翰銘、吳瑋庭、李緒純、趙彩育、戴彤容、郭安妮、許瀞心/莊琇棋、鐘仁杰。

2020金門花帔設計大賽之成果展覽，金門場於今日至11月24日，假金門縣文化局1樓第一展廳辦理，包括金門縣秘書長陳朝金、金門縣文化局長許正芳都出席開幕活動，許正芳表示，花帔是金門人共同的記憶，這次的文創展有把花帔做成花布馬、也有做成桌曆、巧克力甚至燈光，看的到參賽者的巧思，明年還會持續辦下去。

許正芳強調，承載金門百年回憶、並開創新生命的經典布料~花帔，是金門人的童年回憶、是新娘陪嫁用品、亦是蘊含祝福的生活好物。首次設計競賽以金門「花帔」圖樣與精神為核心，考量量產特性，運用「花帔」布料圖樣進行設計、開發產品，例如：生活用品、文創商品、新創設計、布料織品等等，不限創作媒材。

此次同時辦理線上「拍你花被」攝影競賽,鼓勵喜愛攝影的民眾共同參奥,上傳任何與花意象之作品,本次「拍你花」攝影競賽總收件數共計32件作品，得獎作品有：創意無限獎陳立人、繽紛花獎陳淑雯、難以忘懷獎李振剛、配色高手獎黄能猜；人氣獎10名：黄家傑、李文龍、王欣娣、黄建勛、陳怡君、呂玉滿、陳雪菱、陳淑婷、陳弘銓、許漢斌。

2020金門花帔設計大賽之成果展覽今日登場，金門縣秘書長陳朝金到場參與，並肯定這場活動。記者蔡家蓁／攝影
2020金門花帔設計大賽之成果展覽今日登場，金門縣秘書長陳朝金到場參與，並肯定這場活動。記者蔡家蓁／攝影
2020金門花帔設計大賽之成果展今日在金門縣文化局1樓第一展廳辦理，展出多款文創商品。記者蔡家蓁／攝影
2020金門花帔設計大賽之成果展今日在金門縣文化局1樓第一展廳辦理，展出多款文創商品。記者蔡家蓁／攝影
金門花帔設計大賽成果展今日登場，開幕典禮上還請來金門的傀儡戲大師蔡遠進表演，博得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
金門花帔設計大賽成果展今日登場，開幕典禮上還請來金門的傀儡戲大師蔡遠進表演，博得滿堂彩。記者蔡家蓁／攝影
金門花帔設計大賽成果展覽，參賽者用花帔做成小木馬，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
金門花帔設計大賽成果展覽，參賽者用花帔做成小木馬，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影

金門 文化局

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