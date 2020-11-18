一手持鍋鏟一手拿畫筆 金門吳玉珮明年回鄉展出

來自金門縣金沙鎮內洋村的吳玉珮，20歲時帶著新台幣5000元離鄉打天下，不但在台中餐飲界打下一片天，還接掌美術協會。她最近帶領會員返鄉藝文交流，為明年回鄉展出做準備。

一如多數的金門民眾，吳玉珮兒時家裡開雜貨店，為阿兵哥炒泡麵、煎蚵仔，還要洗燙修改軍服，沒時間念書和玩耍，做得心不甘情不願。但她坦承，後來的一手好廚藝應是從那時練就的。

1985年，吳玉珮父親病故，高職畢業的她帶5000元到台灣打天下，先在鞋廠工作；5年後母親過世，開啟了吳玉珮人生新篇章。她說，早年工作賺錢，薪水全交給媽媽，25歲以後才有自己的生活。

本想經營精品店的她，選擇門檻較低的餐廳。巧合的是，和妹妹頂下的店面「海金沙」，與家鄉金沙鎮同名，姊妹倆就沿用下去。妹妹結婚後，她收起餐廳到日本遊學；一年半後回台改開西餐廳，但因地點不佳而草草收傷，這是她人生最悲慘時期。

吳玉珮發揮金門人的韌性，1999年8月年再靠著「双漁堂」重起爐灶。她把客人當家人，以家常菜慢慢累積客源，倏忽又是20年。招牌菜炸豆腐、桂筍封肉、紅燒牛肉煲、左宗棠雞和麻油雞最受好評。

吳玉珮再以金門高粱酒入菜，開發高粱香腸，成為人氣商品；她還學做港式奶皇酥皮月餅，又開發了濃稠的紅棗黑白木耳露，不斷推陳出新。

事業有成後，吳玉珮實現了兒時夢想─繪畫。她說，可能得到從事古蹟修復父親的美感遺傳，從小就愛塗鴉，但直到2011年才有空學畫，現在畫作已有人收藏，也曾贈畫金門大同之家。

回想在家鄉的歲月，吳玉珮說，父母親健在時，天塌下來，有人幫你撐著，「當時雖然做得要死，但很快樂」。她很懷念阿兵哥每早在內洋老家掃院子的情景，也難忘讀高職每天繞著太湖跑，還和阿兵哥一起比賽。她說，當時培養的肌耐力，都成了後來工作的助益。

年初，她當選大台中美術協會理事長，這幾天帶領會員回鄉，與本地書法協會人員交流，並到景點速寫準備回台創作油畫，今天離金；回台中後她將這次的速寫畫成油畫，為明年回鄉畫展做準備，到時將呈現廚藝之外的彩繪人生。