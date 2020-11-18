快訊

餐廳不用、室內泳池要戴！12月起強制戴口罩場所名單出爐 違者最重罰1.5萬

直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

一手持鍋鏟一手拿畫筆 金門吳玉珮明年回鄉展出

中央社 / 金門縣18日電

來自金門縣金沙鎮內洋村的吳玉珮，20歲時帶著新台幣5000元離鄉打天下，不但在台中餐飲界打下一片天，還接掌美術協會。她最近帶領會員返鄉藝文交流，為明年回鄉展出做準備。

一如多數的金門民眾，吳玉珮兒時家裡開雜貨店，為阿兵哥炒泡麵、煎蚵仔，還要洗燙修改軍服，沒時間念書和玩耍，做得心不甘情不願。但她坦承，後來的一手好廚藝應是從那時練就的。

1985年，吳玉珮父親病故，高職畢業的她帶5000元到台灣打天下，先在鞋廠工作；5年後母親過世，開啟了吳玉珮人生新篇章。她說，早年工作賺錢，薪水全交給媽媽，25歲以後才有自己的生活。

本想經營精品店的她，選擇門檻較低的餐廳。巧合的是，和妹妹頂下的店面「海金沙」，與家鄉金沙鎮同名，姊妹倆就沿用下去。妹妹結婚後，她收起餐廳到日本遊學；一年半後回台改開西餐廳，但因地點不佳而草草收傷，這是她人生最悲慘時期。

吳玉珮發揮金門人的韌性，1999年8月年再靠著「双漁堂」重起爐灶。她把客人當家人，以家常菜慢慢累積客源，倏忽又是20年。招牌菜炸豆腐、桂筍封肉、紅燒牛肉煲、左宗棠雞和麻油雞最受好評。

吳玉珮再以金門高粱酒入菜，開發高粱香腸，成為人氣商品；她還學做港式奶皇酥皮月餅，又開發了濃稠的紅棗黑白木耳露，不斷推陳出新。

事業有成後，吳玉珮實現了兒時夢想─繪畫。她說，可能得到從事古蹟修復父親的美感遺傳，從小就愛塗鴉，但直到2011年才有空學畫，現在畫作已有人收藏，也曾贈畫金門大同之家。

回想在家鄉的歲月，吳玉珮說，父母親健在時，天塌下來，有人幫你撐著，「當時雖然做得要死，但很快樂」。她很懷念阿兵哥每早在內洋老家掃院子的情景，也難忘讀高職每天繞著太湖跑，還和阿兵哥一起比賽。她說，當時培養的肌耐力，都成了後來工作的助益。

年初，她當選大台中美術協會理事長，這幾天帶領會員回鄉，與本地書法協會人員交流，並到景點速寫準備回台創作油畫，今天離金；回台中後她將這次的速寫畫成油畫，為明年回鄉畫展做準備，到時將呈現廚藝之外的彩繪人生。

金門 修復

延伸閱讀

金門又傳老翁失蹤 警方展現高效率3小時內尋獲

金門旱災慘 農委會公告為農業天災現金救助地區

金門1駕駛為閃車衝入太湖 毫髮無傷民眾呼命大

島嶼有光供電物語 細數台電澎湖發電滄桑

相關新聞

全民運動會六都獎牌數台南居末 議員：台中獎金多2.6倍

全民運動會上月落幕，台南市今年拿下56面獎牌數，為縣市合併以來最多的一次，但相較六都，台南獎牌數不僅是最後一名，更落後其...

阿卡「聲」友會 老中青少四代同享十年有成的喜悅

屏東縣政府培訓阿卡貝拉樂團邁入第10年，現有14團不但跨世代、也跨族群。一年一度的阿卡貝拉音樂會11月21日在屏東演藝廳...

高雄河川巡守志工 護生態的無名英雄

高雄市環保局水環境巡守志工隊成軍16年，企業、學校及社區紛紛響應，已成立30支隊伍，有上千名志工加入，這群無名的城市英雄...

除了家暴 別輕忽老人「罪惡感自虐」

本報關注今年各類家暴增加現象，身心科醫師觀察，除卑親屬對尊親屬虐待上升，老人自虐情形也不少，部分老人有拖累家人「罪惡感」...

老人破45萬 議員促高雄設長照局處

高雄老人突破45萬，長照需求增加，市議員鄭光峰昨指出，目前照管中心位階、人力與預算不足，建議市府成立長照局處當領頭羊。市...

恆春6鄉鎮連署 要鐵道和快速道路

前行政院長林全拍板、列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道，行政院今年9月裁定「重新檢討後再議」，消息讓地方錯愕，鐵道局說明是交...

「大石頭」已移除… 地方力爭交通平權

屏東恆春居民爭取屏南快速道路喊了多年，被調侃是選舉時熱門的「政見道路」，前行政院長林全4年前送給恆春觀光鐵道大禮，地方雖...

金門大旱 農友可申請救助、貸款

金門遭遇10年來的大旱，農民叫苦連天，縣府昨表示今年度總降雨量迄今僅有450.5毫米，他們一直密切關注並啟動農情查報，農...

助理教授截四肢 再站上講堂

中山大學企管系助理教授王致遠5年前爬山時，招致非典型感染導致多重器管衰竭，昏迷一個多月才醒來，雖然保住性命，卻因四肢壞死...

王致遠受人幫助 也樂於助人

失去雙手、雙腳的王致遠，受人幫助，也樂於助人。他認為，助人不需要說什麼大道理，自己就是活生生的例子擺在眼前，不需要別人同...

恆春觀光鐵道美夢變幻影 地方連署爭交通平權

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道因行政院「重新檢討再議」生變，消息傳出引起地方譁然，除為爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化而成立的...

課綱議題屏東議員考倒官員？教育處：不拘泥不窄化

屏東縣議會定期會上，縣議員王景山對108課綱中所指的素養教學提兩道題目質詢教育處，分別為「學生去文具店買鉛筆、橡皮擦、筆...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。