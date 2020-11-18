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全民運動會六都獎牌數台南居末 議員：台中獎金多2.6倍
全民運動會上月落幕，台南市今年拿下56面獎牌數，為縣市合併以來最多的一次，但相較六都，台南獎牌數不僅是最後一名，更落後其他縣市一大截，民進黨南市議員陳怡珍表示，探究原因可能和獎金規模有關，以第一名來看，台中第一名26萬元，台南10萬元，獎金規模根本是六都之末。
今年全民運動會，台北市拿下獎牌數131面、新北市154面、桃園市106面、台中市154面、高雄市102面、台南市56面；其中，台南金牌17面、銀牌21面、銅牌18面。
陳怡珍今在議會質詢時指出，選手參與全民運動會奪牌後，個人組第一名可獲10萬元、第二名5萬元、第三名3萬元獎金；團體組則可獲第一名3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元獎金。以奪牌數最多的台中市來看，台中提供選手第一名26萬元、第二名10萬元、第三名6萬元獎金，為台南市的2倍以上，難怪可激勵選手展現最佳狀態。
陳怡珍表示，全國運動會的金牌獎金只有25萬元也是六都之末，再加上身心障礙運動會獎金偏低，好選手被嚴重遭挖角，導致栽培的國高中選手不得不離鄉背井到外縣市打拚，人才漸流失。
選手參與比賽的膳雜費也是一大問題，陳說，此次參加花蓮全民運動會，曾有選手向她反映直到賽程當天都還無法訂房間，因為害怕輸了就不能留在花蓮，打勝仗才有經費可補助住宿。
台南市長黃偉哲表示，看到台中市提供的獎金數目，奪牌數又勇奪全國第一，台南市的確需要檢討改進。另外，2023全國運動會已向中央明確表達爭取，雖然高雄、屏東也有意爭取，但按排序輪到台南應該沒問題。
教育局長鄭新輝表示，相關體育獎金已有提升，例如全國運動會個人組金牌獎金已提高到30萬元、團體組金牌獎金提高到13萬元，身障運動會的獎金也有提升。膳雜費從每晚補助400元提高到600元。
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