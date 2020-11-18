金門大學祈禱室啟用 印尼穆斯林境外生揪感恩

國立金門大學穆斯林祈禱室今天揭幕，駐台北印尼經濟貿易代表處主任張春亮感謝金大提供舒適的祈禱室讓學生能安心就學並祈禱，相信會未來會有更多的印尼學生就讀金門大學。

為加速推動校園融合，促進國際化與多元化發展，金門大學特別騰出空間，在綜合大樓二樓成立「穆斯林祈禱室」（MUSHOLA），特別邀駐台北印尼經貿處人民保護暨社會文化部主任張春亮（Fajar Nuradi）和金大校長陳建民、國際長顏郁芳等人共同揭牌。

張春亮表示，穆斯林是印尼最大的宗教族群，感激金大在提供優質就學環境之外，設立舒適的祈禱室空間，讓印尼學生能夠安心祈禱。張春亮同時以印尼語囑咐學生要對金大心存感恩，好好維護祈禱室，並叮嚀學生遵守學校校規和台灣法令，切勿違法。

陳建民表示，兩年來金門大學朝著國際化不斷努力，除了歐洲以外，國際生涵蓋各大洲。目前包括中國在內的境外生共有165人，其中以印尼43人最多；他說，今年印尼新生有34人，相信未來會吸引更多外籍生前來，考量印尼學生穆斯林信仰需求，因而設立祈禱室。

顏郁芳進一步說明，去年第一批印尼學生到校後，反映需要祈禱室，雖然學校空間已飽合，但校方還是努力找到距各學院最近現址設立祈禱室。企管所二年級何娜娜說，一天要祈禱5次，遇到上課時要回宿舍祈禱很不方便，現在有了祈禱室很開心；她的同學馬伊魯則是說，曾使用過台灣其他大學院校的祈禱室，但金門大學的最棒。

校方表示，未來還將在祈禱室內訂製衣物架和鞋櫃以及洗手檯，讓穆斯林學生能在身心靈乾淨的情況下朝拜阿拉。