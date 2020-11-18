阿卡「聲」友會 老中青少四代同享十年有成的喜悅

屏東縣政府培訓阿卡貝拉樂團邁入第10年，現有14團不但跨世代、也跨族群。一年一度的阿卡貝拉音樂會11月21日在屏東演藝廳登場，演出陣容堪稱歷年之最。

文化處今表揚今年台灣盃阿卡貝拉比賽為屏東爭光的6個團隊，三連霸的信義國小阿緱囝仔獻唱拿手曲目，為年度音樂會提前暖場。

屏東縣長期推動「人聲」表演藝術，目前14個阿卡貝拉樂團，堪稱全台縣市政府培訓組團居冠，從長者組成的樂齡團、唱客家民謠藍衫團、爵士風格的樂團，以及國中小學生為主的少兒團，涵蓋各年齡層。大家都因為愛唱歌，參加縣府人聲樂團徵選，經過專業培訓及團隊默契的培養，學習用最自然的詮釋方式享受音樂，從不斷地參與演出及比賽過程中，開啟另一個表演舞台。

阿卡貝拉樂團在歷年台灣盃比賽中表現搶眼，成績斐然。今年參賽6團獲2金2銀2銅。除了兒少組信義國小阿緱囝仔連續三度奪冠外，star’s echo、oursong維持往年的水準，各獲銀、銅牌獎。而首度參賽的原民團Paiwanpella(排灣貝拉)，以原創的阿卡貝拉排灣族古謠「Lulimin」，初試啼聲即拿下銅牌。另外，唯一角逐社會組的 LA Bee 彼樂團，也不負眾望，獲得銀牌。

屏東縣阿卡培訓十年有成，縣府頒發感謝狀給得獎團隊，文化處長吳明榮肯定各團用心投入，讓阿卡貝拉在台灣最南端扎根並成功推廣，明年將收錄這些好聲音製作CD專輯。

文化處表示，阿卡貝拉「人聲時光機-my life my song」音樂會，本周晚上7點開唱，老中青少四代齊聚，一同慶祝十年里程碑，特別安排百人齊唱阿卡貝拉原創樂曲「綻放光彩」，與觀眾分享人聲的純粹之美。