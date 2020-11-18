農民憂缺水 農水署高雄處估明年一期作供灌無虞
農民憂心高雄停灌明年一期作問題，農田水利署高雄管理處長呂文豪表示，透過精準農業灌溉，並維持南化、阿公店水庫蓄水率達9成以上，保守樂觀估計明年一期作應可順利供灌。
為有效用水，呂文豪表示，12月7日起將循往例分區辦理聯席會議，與農田水利基層農民幹部研討供水計畫，並聽取民意。高雄管理處將採取精準農業灌溉措施，配合作物生長以全面供灌、調節時間、因地制宜等方式調配水資源，並在下雨時停止灌溉，以免浪費。
呂文豪指出，高雄管理處更與南區水資源局合作，維持南化、阿公店水庫的蓄水率達9成以上，預估兩水庫水位能爭取高雄明年一期稻作維持全面供灌；若明年梅雨季無雨，才會分區供灌抗旱，保守樂觀估計明年一期作可順利供灌。
另外，農田水利會今年10月1日改制為公務機關，不動產移轉登記國有。高雄農田水利會擁有2萬800筆土地，改制前每年約繳新台幣1億6000多萬元地價稅，改制後除提供使用收益的不動產外，其餘土地免徵地價稅，稅負大幅下降，土地持有成本降低，有助於業務推動。
為因應改制後地價稅與房屋稅等納稅業務行政效率，呂文豪日前拜訪高雄市稅捐處長李瓊慧，雙方對改制後納稅義務人身分變更、土地稅課稅性質改變等議題達成共識，未來將藉機關間協助，進一步提升行政運作效率。
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