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高雄河川巡守志工 護生態的無名英雄
高雄市環保局水環境巡守志工隊成軍16年，企業、學校及社區紛紛響應，已成立30支隊伍，有上千名志工加入，這群無名的城市英雄們，在成立各角落為河川巡檢維護而努力。
水環境巡守隊日前發表成果，邀請水環境巡守志工夥伴齊聚一堂，頒獎給民間組、企業組得獎隊伍，選出守護獎、奉獻獎、服務獎及勤勞獎等，鼓舞志工士氣。
民間組守護獎得獎隊伍包含龍華國小、加昌國小、翠屏水環境巡守隊。奉獻獎為立德、志工聯盟、鳳山北門水環境巡守隊。服務獎為河堤、彌陀、糖廠社區、舊鐵橋、古亭水環境巡守隊，其餘隊伍皆獲勤勞獎。
企業組守護獎為中鋼集團水環境巡守隊；奉獻獎為中油前鎮儲運所、燁聯鋼鐵水環境巡守隊；服務獎為台電大林、光陽公司、聯合水環境巡守隊，善盡企業社會責任成立水環境巡守隊。
高雄市環保局表示，民間巡守隊是守護河川的尖兵，透過教育推廣，讓市民更瞭解河川與生活密不可分，河川乾淨，環境乾淨，生態才會豐富多元。
另，世界水質監測日競賽前3名依序為河堤水環境巡守隊、鳳山北門水環境巡守隊、龍華國小水環境巡守隊。勤奮獎為彌陀水環境巡守隊、加昌國小水環境巡守隊、文賢水環境巡守隊、立德水環境巡守隊。精神獎為翠屏水環境巡守隊、中油前鎮儲運所水環境巡守隊。競賽期間各隊伍用心巡檢河岸，上傳回報監測成果，展現行動力。
環保局表示，高雄市轄區內八大流域的水環境巡守隊運作良好，每年推派隊伍參與環保署舉辦的優良巡守隊選拔，屢獲佳績，水環境巡守隊的貢獻與付出有目共睹。
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