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台電澎湖離島供電 百年文史清查保存

中央社 / 澎湖縣17日電

台電澎湖離島的供電，超過一甲子，保留有許多的文史資料，正委託國內科技公司進行清查彙整，初期暫列現地保存，未來朝列入電力博物館典藏，讓國人了解離島的發電史。

台電秘書處副處長童棟樑表示，澎湖的供電，從日治時期株式會社至今天，有100多年的歷史，早年用最原始的蒸氣發動機來發電，僅供應大馬公地區晚上6時至11時的照明，直到台灣光復後由台電接手澎湖島嶼的供電，百餘年來，除保有蒸氣機、瓦斯火力發電、柴油發電等機組外，更有許多珍貴的文史資料。

童棟樑表示，台電自民國106年起全面進行所轄電廠與營業區的文史資料清查，今年延伸至澎湖等離島，包括科技公司總經理林以山與人文遠雄博物館長游冉琪等人都參與文史清查，單單澎湖電廠與營業處就有111項479件之多。

台電表示，澎湖發電廠與營業區初步清查的文史，包括有早年澎湖電廠手繪的澎湖地區線路停、供電順序表、澎湖廠區總配置與配電圖，以及在50年代獲得全國工安及龍舟競賽獎狀等文史。

其中，澎湖地區線路停、供電順序表，如果是停電則是依照順著操作，若是復電則要反向來操作，極具意義。

澎湖 台電 博物館

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