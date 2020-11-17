金門高粱乾旱農損 縣府籲農友速申請救助

乾旱造成金門高粱農損，金門縣政府建設處今天邀請各鄉鎮公所及農業試驗所說明中央災損救助相關辦法，呼籲符合資格的農民儘速向鄉鎮公所提出申請現金救助或低利貸款，以減少權益損失。

金門縣政府表示，9-10月乾旱造成金門高粱農損，行政院農業委員會已在16日公告金門縣各鄉鎮為「農業天然災害現金救助地區」，同時追加公告「農業天然災害低利貸款地區」。

縣府建設處下午在縣農會會議室，向各鄉鎮公所及農試所代表說明救助辦法。建設處表示，符合公告資格的農民都可申請，申請時請備妥土地所有權證明文件、土地委託經營或土地使用同意書等合法經營證明文件，以及國民身分證、存款簿和印章。

建設處長文水成表示，這次貸款，2021年4月14日以前的利息免收，由農委會補貼，4月15日起貸款利率恢復為中華郵政公司2年期定期儲金機動利率減年率0.305%計算，之後隨中華郵政2年期定期儲金機動利率變動而調整。

建設處同時說明，這次經縣府爭取放寬實際耕作者資格認定，如因無法取得土地使用同意文件，可向縣農試所提出申請契作證明，藉由核發的契作文件作為依據，替代租賃文件。民眾如因急於復耕清園，確實無法等到災損勘查，可自行拍攝災害損失照片。

申請貸款的農民應在27日前依實際受害情形，向當地公所申請農業天然災害受災證明書，在證明書核發隔日起15天內，檢附證明書和「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向金門區漁會提出申請。

建設處說，農業天然災害救助相關申請表格、資料已放在縣府建設處網頁，請有需要的農民自行下載。