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恆春觀光鐵道美夢變幻影 地方連署爭交通平權

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
4年前由前行政院長林全拍板的恆春觀光鐵道，規畫由南迴屏東內獅站岔出至恆春，行政院裁定「重新檢討後再議」，地方最近拉高爭取新建屏南快速道路的聲量。圖／讀者提供
4年前由前行政院長林全拍板的恆春觀光鐵道，規畫由南迴屏東內獅站岔出至恆春，行政院裁定「重新檢討後再議」，地方最近拉高爭取新建屏南快速道路的聲量。圖／讀者提供

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道行政院「重新檢討再議」生變，消息傳出引起地方譁然，除為爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化而成立的網路團體，仍持續發聲爭取敗部復活外，官民最近透過不同方式拉高新建屏南快速道路的聲量，繼有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起連署，恆春鎮長陳文弘今天也串連恆春半島6鄉鎮發動連署，向中央表達鐵道和快速道路都要的心聲。

上月在公共政策網路參與平台提出「台88快速道路東展南延至恆春半島」連署的鍾乙豪說，根據行政院3年前對屏南快速道路的回應，指恆春觀光鐵路計畫已納入改善恆春半島聯外交通，快速道路除不符經濟效益外，將與鐵路軌道公共建設產生競合，恐投資資源浪費，「鐵道計畫生變後，競合已不存在」，建請納入國家路網計畫討論，除省下觀光鐵路的開銷，更能符合紓解壅塞、縮短緊急醫療送醫與提升觀光旅遊品質多重需求。

他說，交通部經評估省道服務水準尚可，但恒春半島遊客數向來居高不下，每遇假日車流壅塞，不只來自恒春半島居民，最大兩股車流來自於墾丁地區遊客與台9線進出花東地區的民眾與遊客，進而造成台1線嚴重塞車，恆春半島唯一出路口受阻，影響用路人權益、緊急救護醫療需求和旅遊品質。距附議截止剩21天，附議尚不到千人，正衝刺以達5000人成案門檻。

「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」總召顏佑任說，1973年北迴鐵路動工時，時任行政院長蔣經國曾指「如果南迴鐵路不經過恆春地區，那就稱不上南迴了」，直到林全拍板才見到曙光，但單線電化觀光支線鐵路，無運量又龜速，且縣長潘孟安對高鐵案發聲的聲量大過觀光鐵道，難怪被視為可放棄的建設；中央應納入台鐵西部幹線營運路網，即使計畫生變，仍會持續發聲爭取敗部復活。

恆春觀光鐵道計畫生變，屏東縣藍綠立委口徑一致要中央給屏南一條方便的快速道路，落實交通平權和正義，國民黨立委廖婉汝當著行政院長蘇貞面說：「沒了恆春觀光鐵道，請給我們屏南快速道路」；恆春鎮長陳文弘昨天串連恆春半島6鄉鎮首長和民代發起「給恆春半島一條救命的路、爭取快速道路南延和恆春觀光觀光鐵道」連署，要中央正視恆春半島居民的交通平權，若還是敷衍，將動員北上陳情，讓總統看看故鄉人的決心。

恆春觀光鐵道計畫生變，屏南快速道路也沒有實質進展，屏東縣恆春鎮長陳文弘（前右五）今天串連恆春半島6鄉鎮首長和各級民代發動連署，用集體力量向中央表達兩者都要和爭取交通平權不退縮的決心。記者潘欣中／攝影
恆春觀光鐵道計畫生變，屏南快速道路也沒有實質進展，屏東縣恆春鎮長陳文弘（前右五）今天串連恆春半島6鄉鎮首長和各級民代發動連署，用集體力量向中央表達兩者都要和爭取交通平權不退縮的決心。記者潘欣中／攝影

恆春 鐵道 行政院

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