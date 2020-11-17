恆春觀光鐵道美夢變幻影 地方連署爭交通平權

列為前瞻基礎建設的恆春觀光鐵道因行政院「重新檢討再議」生變，消息傳出引起地方譁然，除為爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化而成立的網路團體，仍持續發聲爭取敗部復活外，官民最近透過不同方式拉高新建屏南快速道路的聲量，繼有民眾在國發會公共政策網路參與平台發起連署，恆春鎮長陳文弘今天也串連恆春半島6鄉鎮發動連署，向中央表達鐵道和快速道路都要的心聲。

上月在公共政策網路參與平台提出「台88快速道路東展南延至恆春半島」連署的鍾乙豪說，根據行政院3年前對屏南快速道路的回應，指恆春觀光鐵路計畫已納入改善恆春半島聯外交通，快速道路除不符經濟效益外，將與鐵路軌道公共建設產生競合，恐投資資源浪費，「鐵道計畫生變後，競合已不存在」，建請納入國家路網計畫討論，除省下觀光鐵路的開銷，更能符合紓解壅塞、縮短緊急醫療送醫與提升觀光旅遊品質多重需求。

他說，交通部經評估省道服務水準尚可，但恒春半島遊客數向來居高不下，每遇假日車流壅塞，不只來自恒春半島居民，最大兩股車流來自於墾丁地區遊客與台9線進出花東地區的民眾與遊客，進而造成台1線嚴重塞車，恆春半島唯一出路口受阻，影響用路人權益、緊急救護醫療需求和旅遊品質。距附議截止剩21天，附議尚不到千人，正衝刺以達5000人成案門檻。

「爭取恆春觀光鐵道雙軌電氣化聯盟」總召顏佑任說，1973年北迴鐵路動工時，時任行政院長蔣經國曾指「如果南迴鐵路不經過恆春地區，那就稱不上南迴了」，直到林全拍板才見到曙光，但單線電化觀光支線鐵路，無運量又龜速，且縣長潘孟安對高鐵案發聲的聲量大過觀光鐵道，難怪被視為可放棄的建設；中央應納入台鐵西部幹線營運路網，即使計畫生變，仍會持續發聲爭取敗部復活。