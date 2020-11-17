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課綱議題屏東議員考倒官員？教育處：不拘泥不窄化

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣議員王景山（左）質詢教育處長江國樑（右）。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員王景山（左）質詢教育處長江國樑（右）。圖／取自屏東縣議會網站

屏東縣議會定期會上，縣議員王景山對108課綱中所指的素養教學提兩道題目質詢教育處，分別為「學生去文具店買鉛筆、橡皮擦、筆記、總額花費多少錢」，第二題「學生拿100元買多少文具，買後找多少錢？」教育處官員回應，兩題是不同層次問題，王景山認為，應擺脫填鴨式教育，與追求單一答案。

縣議員關注108課綱素養教學議題，提出第一道問題是「學生去文具店買鉛筆、橡皮擦、筆記、總額花費多少錢」，第二題「學生拿100元買多少文具，買後找多少錢？」要求教育處回答，哪一種題目類型才符合教育素養。

縣府教育處長江國樑回應，這兩道題目是不同層次問題，沒有出題好壞之分。教育處學務管理科長吳佩珊說，題目題幹似乎沒有很完整，若以素養導向教學與孩子生活連結，在命題部分，例如引用鉛筆、橡皮擦、筆記比文具還要具體。

王景山則認為，教育處回答的答案都錯，要求具體就是填鴨式的教育，追求標準答案。王還說，第二道題目，設計為開放式非單一答案，才是孩子需要的素養教學。

屏東縣議員王景山針對教學素養提出兩道題目考教育處官員。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員王景山針對教學素養提出兩道題目考教育處官員。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員王景山（左）質詢教育處學務管理科長吳佩珊（右）。圖／取自屏東縣議會網站
屏東縣議員王景山（左）質詢教育處學務管理科長吳佩珊（右）。圖／取自屏東縣議會網站

素養 108課綱

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