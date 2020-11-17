課綱議題屏東議員考倒官員？教育處：不拘泥不窄化
屏東縣議會定期會上，縣議員王景山對108課綱中所指的素養教學提兩道題目質詢教育處，分別為「學生去文具店買鉛筆、橡皮擦、筆記、總額花費多少錢」，第二題「學生拿100元買多少文具，買後找多少錢？」教育處官員回應，兩題是不同層次問題，王景山認為，應擺脫填鴨式教育，與追求單一答案。
縣議員關注108課綱素養教學議題，提出第一道問題是「學生去文具店買鉛筆、橡皮擦、筆記、總額花費多少錢」，第二題「學生拿100元買多少文具，買後找多少錢？」要求教育處回答，哪一種題目類型才符合教育素養。
縣府教育處長江國樑回應，這兩道題目是不同層次問題，沒有出題好壞之分。教育處學務管理科長吳佩珊說，題目題幹似乎沒有很完整，若以素養導向教學與孩子生活連結，在命題部分，例如引用鉛筆、橡皮擦、筆記比文具還要具體。
王景山則認為，教育處回答的答案都錯，要求具體就是填鴨式的教育，追求標準答案。王還說，第二道題目，設計為開放式非單一答案，才是孩子需要的素養教學。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言