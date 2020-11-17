國10高市西向鼎金系統 分階段夜間施工交管
國道10號西向鼎金系統至左營段進行路面修繕，高公局南區養護工程分局分兩階段進行夜間施工及交管，16日至19日及23日至26日，夜間10時到隔天清晨6時交管，請車輛提前改道。
高速公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，辦理國10西向左營端路段工程封閉施工，16日至19日，以及23日至26日，晚上10時至次日清晨6時，封閉管制國道10號西向1k+600-0k+000路段進行路面整修，並同步封閉國1南下鼎金系統匝道。
南區養護工程分局岡山工務段提醒車輛，行經交通管制區減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。駕駛人可上高速公路局網站掌握路況。
另外，用路人配合提前改道，或循建議改道路線行駛。
1、國1北上及國10西向前往左營端改道路線：國10西向→民族一路出口→大中一路。
2、國1南下改道路線（16日至19日往鼎力路出口）：國道1號南下→楠梓交流道楠梓出口→右轉旗楠路（台22線）→匯入高楠公路（台1線）→民族1路→左轉天祥一路→鼎力路。
3、國1南下改道路線（16日至19日往國10西向）：國道1號南下→楠梓交流道楠梓出口→右轉旗楠路（台22線）→匯入高楠公路（台1線）→民族1路→右轉大中一路。
4、國1南下改道路線（16日至19日往國10東向）：國道1號南下→楠梓交流道楠梓出口→右轉旗楠路（台22線）→匯入高楠公路（台1線）→民族1路→右轉大中一路→博愛一路迴轉→文自路匝道。
5、國1南下改道路線（23日至26日往國10西向）：國1南下鼎金系統→民族一路出口→大中一路。
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