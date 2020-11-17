協助客庄店家發展品牌 屏府推好客餐桌料理

屏東縣政府今天舉辦「好客餐桌．職人再造」成果展活動記者會，縣長潘孟安親自與客庄青年店家手作料理，他表示，縣政府藉由「好客餐桌」料理，促進消費者對客庄產品黏著度。

縣府客家事務處今天在府內舉辦「好客餐桌．職人再造」成果展活動記者會，呈現以客庄食材為媒介，推動屬於屏東客庄的餐桌料理。

潘孟安與麟洛鄉返鄉青年曾威博一起手作料理，用曾威博的手作酸種麵包填入客家滷肉及可可咖哩，客家滷肉用竹田鄉萬津醬油及內埔鄉東寶黑豬肉棧的黑豬料理，可可咖哩則用客庄可可料理。

潘孟安表示，縣府團隊近年來辦理客庄產業輔導計畫，不少傳統店家有新世代接棒傳承，此外，屏東可可巧克力在世界巧克力競賽大放異彩，成為客庄新興產業，也帶動年輕人留、返鄉投入可可產業。

潘孟安說，傳統客庄聚落有賴年輕世代與產業的衝勁與活力，縣府輔導店家藉由飲食讓消費大眾重新認識客庄產業與這些認真打拚的客庄職人。

客家事務處長陳麗萍說明，「好客餐桌．職人再造」遴選15家具發展特色及企圖心的潛力店家，包含釀造、可可、客家粄食、屏東在地農特產品以及生物科技、烘焙與民宿等業者，透過實際課程強化業者品牌亮點，發展新型跨域合作模式，以「好客餐桌」的料理方式推廣，縣府將在縣內及縣外辦理推廣活動。

在澳洲打工愛上酸種麵包的曾威博回台後，先是在恆春與朋友開民宿，並進而自學酸種麵包在網路販售，不久前回麟洛家鄉成為酸種麵包職人，他表示，採用台灣友善耕作的小麥、嘉南天然的日曬鹽及北大武山的泉水，期待拉近人與土地的連結。

曾威博並用屏東的可可、香蕉及檸檬等特產加入酸種麵包裡，開發屬於屏東的酸種麵包，客務處表示，曾威博具有擾動社區的願景，縣府希望能協助他打出品牌。