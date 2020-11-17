白牌車重罰扣雙照 高市執法不手軟

自用車輛不可充當營業車收費載客，但仍有業者以身試法。高市交通局取締「白牌車」不手軟，今年以來已裁處17件，違者吊扣駕照及車輛牌照4個月，並依公路法處10萬元以上罰款。

目前在市面上經營載客的以計程車居多，也有多元計程車（白底紅字），合法的計程車有合格營業執照，依規定要辦理相關車輛及乘客保險；而「白牌車」是指以白底黑字的自用車輛當做營業車輛違法載客。

交通局今天發布新聞稿指出，今年到10月共取締17件白牌車違規營業，除吊扣駕照及車輛牌照4個月，還依公路法處10萬元以上到2500萬元以下罰款，交通局籲民眾勿以身試法、以免因小失大；尤其白牌車未經核准，也未加保乘客險，不安全也無保障，一旦發生交通事故，乘客恐投訴無門。

交通局呼籲白牌車業者勿心存僥倖，可能只為賺取新台幣百餘元車資就遭開罰10萬元，很划不來。裁處案件中有若干是民眾檢舉案，業者稱是受託載人；不過交通局有掌握業者透過網路群組受理叫車服務，所以也將行文註銷LINE群組帳號。

交通局表示，會持續與警方、監理單位加強查緝並籲民眾不要為了賺取微薄車資違法載客遭重罰。