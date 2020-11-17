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金門旱災慘 農委會公告為農業天災現金救助地區
金門遭遇十年來的大旱，連續乾旱對於地區農業造成嚴重災情，農民叫苦連天，今年度總降雨量迄今僅有450.5公厘，縣府表示，一直密切關注，也責成各鄉鎮公所依農業天然災害救助辦法啟動「農情查報」，農委會農糧署北區分署日前也派員來金門進行初勘，針對金門9-10月乾旱造成高粱損害案，已正式公告金門縣為「農業天然災害現金救助地區」。
建設處處長文水成說明，在農委會公告金門為農業天然災害現金救助後，請損害率達20%以上之受災農民自今日起10日內，11月17日起至11月26日向所在地鄉鎮公所提出申請，後續可依「農業天然災害現金救助項目及額度」所訂之雜糧救助額度，申請每公頃1萬6千元救助金。
文水成也提醒，申請時，請農民攜帶土地所有權證明文件、土地委託經營或土地使用同意書等合法經營證明文件，以及國民身分證、存款簿和印章，各鄉鎮公所受理申請後將派員現地實勘，後續經中央派員抽查後，將逕行撥付符合救助條件者。另如實際耕作者因土地所有權人不在籍無法取得土地使用同意文件，經縣府向農委會爭取，可藉由本縣農業試驗所審認之高粱、小麥契作文件作為依據，用於替代租賃文件，惟須加註「僅限供申請本次農業天然災害現金救助」。
除申請農業天然災害救助外，建設處也研擬相關因應措施，並且要符合便民及從寬認定原則。經縣府與縣農會、農試所及各產銷班討論，除已核定放寬高粱前作認定得以種植小麥外，另研擬每公頃補助100公斤小麥種子、調整高粱種植期程等方案，以減少農民損失風險。
另為加強金門農地蓄水空間，目前也專案提報行政院農業委員會爭取農塘浚深費用約7300萬元，預估可增加19萬立方公尺蓄水量，相關經費如有不足將辦理追加預算或動用預備金、災害準備金等手段來支應農塘挖浚工程所需經費，以減緩未來極端氣候對於本縣農作之影響。
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