屏東總圖借書熱超出預期 將增加館藏與汰換書籍

屏東縣議會今天舉行第19屆第4次定期會，在屏東縣政府文化處報告中指出，屏東縣立總圖書館自8月開館後，已超過30萬造訪人次，相較去年辦借閱證率達12倍，借閱書籍冊數成長4倍，圖書借閱數已超過15萬冊。總圖超乎預期的爆量成長，讓屏東縣議員黃明賢質詢時表示，藏書少、書架空又破損與亮麗外表的總圖有所違背。

縣府文化處統計，總圖自8月底開館以來，已超過30萬造訪人次，無論平日或假日皆許多人到訪，除造訪人次增加，相較去年辦借閱證率達12倍，圖書借閱數已超過15萬冊，約4萬多借閱人次，是總圖開放前的4倍以上。

各方面的爆量的成長，連也出乎文化處預料，因此，黃明賢議會質詢時指出，總圖仍有許多尚未填滿的書櫃，此外，民眾預約或借閱書籍的等待期過長，甚至有不少老舊殘破的書籍放置在館藏，與新建成外表亮麗的總圖相違背。

對此，縣府文化處長吳明榮回應，總圖最大館藏量為42萬冊，目前館藏約32萬冊，可流通書籍約22萬冊，會持續將朝最大量館藏前進，並加快新舊書及汰換的速度。