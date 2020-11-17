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屏東總圖借書熱超出預期 將增加館藏與汰換書籍
屏東縣議會今天舉行第19屆第4次定期會，在屏東縣政府文化處報告中指出，屏東縣立總圖書館自8月開館後，已超過30萬造訪人次，相較去年辦借閱證率達12倍，借閱書籍冊數成長4倍，圖書借閱數已超過15萬冊。總圖超乎預期的爆量成長，讓屏東縣議員黃明賢質詢時表示，藏書少、書架空又破損與亮麗外表的總圖有所違背。
縣府文化處統計，總圖自8月底開館以來，已超過30萬造訪人次，無論平日或假日皆許多人到訪，除造訪人次增加，相較去年辦借閱證率達12倍，圖書借閱數已超過15萬冊，約4萬多借閱人次，是總圖開放前的4倍以上。
各方面的爆量的成長，連也出乎文化處預料，因此，黃明賢議會質詢時指出，總圖仍有許多尚未填滿的書櫃，此外，民眾預約或借閱書籍的等待期過長，甚至有不少老舊殘破的書籍放置在館藏，與新建成外表亮麗的總圖相違背。
對此，縣府文化處長吳明榮回應，總圖最大館藏量為42萬冊，目前館藏約32萬冊，可流通書籍約22萬冊，會持續將朝最大量館藏前進，並加快新舊書及汰換的速度。
吳明榮表示，過去圖書館購買新書預算僅有為100萬左右，自總圖建成後已提升至500百萬的預算，由於民眾借閱熱度超乎預期，又追加800萬預算，目前已超過千萬購書預算，並以每周1000冊新書上架的速度，解決館藏不足與新舊書汰換的情況。
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