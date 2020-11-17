因應橋科需求 岡橋汙水處理廠將增設再生水廠

高雄市汙水處理廠陸續增設再生水廠，繼鳳山之後，橋頭區「岡橋汙水廠」的再生水廠興建計畫獲得內政部營建署支持，未來將採BOT方式營運。高市水利局表示，岡橋再生水廠預計113年日產1萬噸、115年日產2萬噸再生水，供應未來橋頭科學園區用水需求。

高市設置鳳山、楠梓、中洲、大樹、岡橋與旗美等六座汙水處理廠，鳳山溪再生水廠去年運作，主要供應工業用戶使用。另有臨海再生水廠預計後年啟用，位於北高雄的岡橋汙水廠的再生水廠則年底完成勞務發包，預定113年日產1萬噸再生水。

橋頭科學園區預計明年底讓進駐廠商選地設廠。立委邱志偉指出，台南科學園區尋求再生水提供高科技產業用水需求，橋科即將開放設廠，協助高雄市政府籌畫岡橋再生水廠，總經費約21億元，營建署同意補助9成多經費。

市府水利局指出，岡橋再生水廠分二期規畫，113年日產1萬噸、115年達到日產2萬噸，未來可望提供橋科3成用水需求。

此外，再生水的來源以家庭汙水及典寶溪截流水為主，再生水每度費用18元、自來水12元，需有足夠汙水量與工業用水需求才會規畫再生水廠，岡橋是高市第三座再生水廠，下階段可能會利用楠梓汙水處理廠規畫再生水廠，其餘汙水廠尚無相關計畫。