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屏縣推「好客餐桌」 讓客家風味料理兼具美味又有故事
屏東縣政府今天上午舉辦「好客餐桌．職人再造」成果展，並以「食材為媒介，職人為本」的精神，展開的客莊料理共創活動。屏東縣長潘孟安表示，縣府整合客家六堆在地產業，透過各方面指導，協助產業與品牌優質化，更提升商品競爭力。
縣府客家事務處長陳麗萍表示，以整合屏東客庄能量，傳承客家產業飲食文化精神為願景，遴選15家具發展特色的潛力店家，包含釀造、可可、客家粄食等屏東在地農特產品，透過生物科技、烘焙與民宿業者等，實際強化業者品牌亮點，發展新型跨域合作模式，並建立「好客餐桌」品牌。
縣府表示，因應許多傳統店家有新世代接棒傳承，縣府團隊近年以辦理客庄產業輔導計畫，讓屏東可可巧克力在世界巧克力競賽大放異彩，更成為客庄新興產業，進而帶動年輕人返鄉。
縣府強調，傳統客庄聚落有賴年輕世代注入產業衝勁與活力，透過新穎的行銷策略，藉由飲食讓消費大眾重新認識客庄產業，與認真打拚的客庄職人。
潘孟安表示，為將屏東客家傳統文化、產品與美食推廣給民眾，縣府特別整合客家六堆在地產業，將客家特色產業與品牌優質化，不僅提升商品競爭力，也打開商品知名度。
潘孟安還說，讓每道兼具美味與故事的客家風味料理，透過「好客餐桌」的品牌發揮跨域加乘效果，來吸引更多遊客前來六堆品嘗美食與慢遊客庄。
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