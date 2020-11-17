高市瑞北夜市假熄燈？ 居民怒嗆抗爭到底

高雄市瑞北夜市位在前鎮區瑞北路、公正路口，規模超過百攤，每周三、六營業，因長年占用道路擺攤做生意，環境髒亂、交通不便，存廢引發議論多年。高雄市經發局8年前訂定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，去年讓非法占用道路的一德勞工夜市走入歷史，而有40年歷史的瑞北夜市，原本經過兩次展延，今年11月11日為最後營業日，不過上周仍照常擺攤，警方開出34張罰單，居民無奈怒嗆不排除抗爭到底，希望市府拿出公權力還給居民安靜生活空間。

瑞興里長黃登科指出，有些夜市攤販會把大排檔、鐵板燒廚餘往水溝一倒，影響環境髒亂，在地居民也抱怨，違法夜市阻礙交通、違停、垃圾髒亂亂象，甚至因為沒有公廁，有人隨意大小便，相當頭疼。