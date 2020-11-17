教會長老貨櫃屋養蛋雞盼助弱勢 屏東社團認購

屏東萬人教會長老陳鴻隆夫婦為幫助經濟弱勢及更生人謀生，創立以貨櫃屋養蛋雞生產雞蛋販售的模式，讓經濟弱勢者有工作或可自行養雞創業，獲得屏東4個社團認購雞蛋。

屏東縣榮譽指導員協進會會長許紫宥今天號召屏東榮協、屏東縣中小企業協會、菁英扶輪社及欣欣獅子會等社團共同響應認購「奇蹟讚美蛋」關懷弱勢活動，一共認購了400盒雞蛋。

屏東萬人教會長老陳鴻隆和妻子潘秋燕為幫助弱勢者謀生，創建「蒙福蛋雞舍」，陳鴻隆表示，對於家境清寒或是更生人等經濟弱勢族群，政府和社會常做的是給予金錢的濟助，但這形成他們更沒有能力工作，讓貧窮變成結構性的問題。

陳鴻隆表示，創立以貨櫃屋養蛋雞，20呎貨櫃可養125隻雞，40呎貨櫃可養250隻雞，只要一個地方不養超過500隻雞，就不用申請雞舍執照。目前以12個20呎貨櫃養近1200隻仿土雞，平均1天產出近千顆蛋。

陳鴻隆表示，貨櫃屋養雞生產雞蛋的方式，可以由投資人投資，僱用更生人或經濟弱勢者，經濟弱勢者自行投資創業，從今年6月到現在，已有2名教會教友投資，包括他自己的雞舍在內，已僱用4名更生人。

陳鴻隆創立的貨櫃屋養蛋雞，除了使用牧草、海苔、堅果、地瓜酵素和益生菌等天然配方飼料外；地上鋪糟糠並定期更換，以維持雞舍乾爽整潔，所生產的蛋動物用藥及農藥殘留檢驗都零檢出，此外，還24小時播放教會詩歌讓雞穩定情緒。

陳鴻隆表示，貨櫃屋養蛋雞的模式是希望給經濟弱勢者釣竿而不是魚，「一顆蛋是窮人的盼望」，期盼透過這個模式幫助更多需要幫助的人能自給自足，有自信地融入社會。