快訊

震驚！陳昇嘴長腫瘤急動刀 跨年演唱會取消

教會長老貨櫃屋養蛋雞盼助弱勢 屏東社團認購

中央社 / 屏東縣17日電

屏東萬人教會長老陳鴻隆夫婦為幫助經濟弱勢及更生人謀生，創立以貨櫃屋養蛋雞生產雞蛋販售的模式，讓經濟弱勢者有工作或可自行養雞創業，獲得屏東4個社團認購雞蛋。

屏東縣榮譽指導員協進會會長許紫宥今天號召屏東榮協、屏東縣中小企業協會、菁英扶輪社及欣欣獅子會等社團共同響應認購「奇蹟讚美蛋」關懷弱勢活動，一共認購了400盒雞蛋。

屏東萬人教會長老陳鴻隆和妻子潘秋燕為幫助弱勢者謀生，創建「蒙福蛋雞舍」，陳鴻隆表示，對於家境清寒或是更生人等經濟弱勢族群，政府和社會常做的是給予金錢的濟助，但這形成他們更沒有能力工作，讓貧窮變成結構性的問題。

陳鴻隆表示，創立以貨櫃屋養蛋雞，20呎貨櫃可養125隻雞，40呎貨櫃可養250隻雞，只要一個地方不養超過500隻雞，就不用申請雞舍執照。目前以12個20呎貨櫃養近1200隻仿土雞，平均1天產出近千顆蛋。

陳鴻隆表示，貨櫃屋養雞生產雞蛋的方式，可以由投資人投資，僱用更生人或經濟弱勢者，經濟弱勢者自行投資創業，從今年6月到現在，已有2名教會教友投資，包括他自己的雞舍在內，已僱用4名更生人。

陳鴻隆創立的貨櫃屋養蛋雞，除了使用牧草、海苔、堅果、地瓜酵素和益生菌等天然配方飼料外；地上鋪糟糠並定期更換，以維持雞舍乾爽整潔，所生產的蛋動物用藥及農藥殘留檢驗都零檢出，此外，還24小時播放教會詩歌讓雞穩定情緒。

陳鴻隆表示，貨櫃屋養蛋雞的模式是希望給經濟弱勢者釣竿而不是魚，「一顆蛋是窮人的盼望」，期盼透過這個模式幫助更多需要幫助的人能自給自足，有自信地融入社會。

屏東縣 更生人

延伸閱讀

屏東醫療代價高 鍾佳濱促建立國家資料庫

屏東／老饕指名！碗粿楠 在地七十年碗粿老店 家傳三代新鮮現蒸現賣

屏東旭海溫泉山巒環抱 浪漫燈海夜景好夢幻

移除老樹？誤會大了！台南新化基督教會百年老樹在這裡

相關新聞

高市瑞北夜市假熄燈？ 居民怒嗆抗爭到底

高雄市瑞北夜市位在前鎮區瑞北路、公正路口，規模超過百攤，每周三、六營業，因長年占用道路擺攤做生意，環境髒亂、交通不便，存...

「不管什麼年代，飾品一定不會消失」金工結合文創 好玩又新潮

以傳統工藝轉型進駐駁二藝術特區大義倉庫，洪明雄與洪明輝倆兄弟創立言成金工坊，身為金工二代的他們，傳承父親洪清發40多年的打金絕活，對照傳統工藝面臨的傳承瓶頸，以金工結合文創，開啟子承父業的世代新局，在地方傳為佳話。

月世界「新光三越」開張 朝聖人潮絡繹不絕

歷時一年半改造，斥資8千500萬元的月世界遊客中心完工，不僅有全台連鎖的便利商店進駐營業，還將附近的小農攤商也整合進入騎...

不夠老不能來咖啡店上班！「全台最老的咖啡店」泡出暖心咖啡

離開旗山熱鬧街市，車行在台29線旗甲路上，沿線風景緩緩變化，低矮三合院越來越多，兩旁綠意漸豐，沒多久圓富社區出現眼前，它的社區中心有著號稱「全台最老的咖啡店」。「老」，並不是因為店家歷史悠久，而是泡咖啡的人，都是阿嬤級的。

高速公路局整修路面 封閉高雄鼎金系統交流道

交通部高速公路南區養護工程分局整修高雄鼎金系統交流道，即日至11月19日、11月23日到26日，每天晚間10點到隔日清晨...

2D Café落地高雄 黑白世界藏洋蔥

馬來西亞創作者手繪打造的2D Café風潮，以黑白線條勾勒漫畫般圖案，這股潮流襲捲而來，高雄旗艦店位於瑞豐夜市附近，九月開店至今，已成為高雄年輕人打卡熱點。

議員建議成立長照局處 陳其邁：確有需要

高雄老齡人口多，長照需求日益增加，市議員鄭光峰今指出，未來長照業務量會大增，但現在長照中心的位階、人力與預算都不高，建議...

搭車旅遊需求增 高市加強取締白牌車

白牌車違法載客時有所聞，高雄市交通局表示，今年共取締17件，甚至有白牌車駕駛只為賺取120元而遭開罰10萬元，呼籲民眾不...

贈30萬片口罩給斯洛伐克 陳其邁：天涯若比鄰、願幫忙

高市府今宣布捐贈30萬片口罩給斯洛伐克的布拉提斯拉瓦省，市長陳其邁上午受訪表示，上月底斯洛伐克代表來市府拜會，有提到中歐...

九如青農返鄉無畏失敗 24塊農地長出多樣化苦瓜

九如青農陳品睿13年前，辭去導遊一職返鄉務農，起初只租3分地種苦瓜、小黃瓜，現在已擴增到6公頃，雖然他24塊農地分散在屏...

金門榮服處贈金壽桃 百歲人瑞孫水泉談精彩人生

民國10年出生於烈嶼鄉西口村東坑的823金馬自衛隊榮民孫水泉，今年滿百歲，曾經歷日軍統治、落番與古寧頭戰役等，在金門戰地...

日晴夜星 「前鎮之星」訴說的城市光景

位於中山四路、凱旋四路口的「前鎮之星」，是高雄第二座自行車橋，從空中俯望，可以發現主結構頗似「人」字形，中心點有觀景用的螺旋梯，兼具功能及美觀...

熱門新聞

台中捷運試營運 明道中學校長汪大久帶學生試乘

台中捷運試營運 網友留言「注意翻車」遭法辦

周六好市多開幕！北屯、松竹二站恐爆量 中捷超前部署應戰

台中捷運上路 明道中學校長拍片實測：影響明道3件大事之1

捷運三鶯延伸八德段「新北營運」

僅靠單線難賺錢 中捷出租車廂廣告進帳千餘萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。