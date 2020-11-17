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高雄市與基督城國際志工 網路視訊聯合開講

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高市青年局國際志工透過視訊會議，為高雄市國際交流往前邁進一大步。圖／高市青年局提供
高市青年局國際志工透過視訊會議，為高雄市國際交流往前邁進一大步。圖／高市青年局提供

高雄市青年局國際志工經過40小時國際事務培訓，透過網路視訊與國際知名志工組織紐西蘭坎特伯雷大學學生志工團成員對談，這次討論議題訂為為新冠肺炎下的青年志工行動，紐西蘭基督城擁有最龐大的學生志工團Student Volunteer Army(SVA)，2010及2011年大地震中當時因地震後救災而自發性組成，至今已發展成為國際性組織。

在兩個鐘頭的交流中，坎大分享大學生如何透過自主參與，為老人及檢疫隔離的人送餐、代買日用品、協助隔離家庭照顧幼童，並利用社群媒體替隔離中或染疫的人打氣，給予心理上的支持與鼓勵。青年局國際志工為了讓交流座談有更豐富的內涵，利用課餘下班時間自主討論及蒐集資料，產出的8個志工行動方案，讓SVA會長Luke Burke大大讚賞，也瞭解到臺灣在疫情下志工驚人的動員力。

高雄醫學大學雷妙威表示，透過這種方式讓國際志工分享我們的計畫，也從中學習其他成員的報告內容，感覺感覺很新鮮。高師大學生張政德表示，參加這次訓練了解到志工的核心價值、團隊合作建立默契、全英語的口語培訓和發表技巧，也為高雄市國際交流往前邁進一大步。

透過科技志工們與SVA 會長Luke Burke連線視訊交流。圖／高市青年局提供
透過科技志工們與SVA 會長Luke Burke連線視訊交流。圖／高市青年局提供

紐西蘭

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