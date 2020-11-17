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月世界「新光三越」開張 朝聖人潮絡繹不絕

聯合報 / 徐白櫻／高雄即時報導
原本在路旁擺攤的雜亂攤位集中整合進入遊客中心，改以小農市集型態營業。記者徐白櫻／攝影
原本在路旁擺攤的雜亂攤位集中整合進入遊客中心，改以小農市集型態營業。記者徐白櫻／攝影

歷時一年半改造，斥資8千500萬元的月世界遊客中心完工，不僅有全台連鎖的便利商店進駐營業，還將附近的小農攤商也整合進入騎樓成立小農市集，預計22日盛大開幕。新完工的遊客中心近日吸引許多遊客出遊，在地居民甚至將嶄新遊客中心比喻為「田寮新光三越」，討論度破表。

田寮月世界地景公園擁有泥岩惡地形的天然美景，去年4月起，市府觀光局新建遊客中心，規畫旅遊諮詢、生態解說教育及銷售地方特色產品等多功能服務。

來到遊客中心，一樓是便利商店、小農市集，二樓則是田寮農會規畫的農特產品展售中心。市府指出，改建工程涵蓋遊客中心、停車場、無障礙設施與步道工程，總經費8千500萬元。

改造完成後，觀光業者排入行程，遊覽車絡繹不絕，假日人潮眾多，平常日也有不少遊客出遊。居民說，田寮區沒有加油站、便利商店或連鎖早餐店，便利商店開幕後成為都市化指標，所以便利商店等同在地居民的新光三越（百貨公司），路過一定要進去走走逛逛。

市府觀光局說，11月21日、22日安排系列活動迎接遊客中心啟用，周日上午舉辦開幕儀式。

月世界景色優美，即使非假日也吸引不少遊客來踏青。記者徐白櫻／攝影
月世界景色優美，即使非假日也吸引不少遊客來踏青。記者徐白櫻／攝影
月世界景色優美，即使非假日也吸引不少遊客來踏青。記者徐白櫻／攝影
月世界景色優美，即使非假日也吸引不少遊客來踏青。記者徐白櫻／攝影
田寮月世界遊客中心完工，一樓便利商店已經開始營業。記者徐白櫻／攝影
田寮月世界遊客中心完工，一樓便利商店已經開始營業。記者徐白櫻／攝影

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