島嶼有光供電物語 細數台電澎湖發電滄桑

澎湖七美離島的供電，地方耆老流傳一句「老蔣ㄟ來、撒一脬尿；呷一支菸，七美就有水有電」的玩笑話，而這些地方軼事都收錄在「島嶼有光：澎湖、金門、馬祖供電物語」新書中。

台灣電力股份有限公司今天在台電尖山發電廠舉辦「島嶼有光：澎湖、金門、馬祖供電物語」新書澎湖發表會，由台電秘書處副處長童棟樑主持，作者劉智淵現身並邀請澎湖耆老出席，吸引近200人一起聆聽澎湖離島來電的故事。

會中，七美鄉前鄉長許進豐、台電七美發電廠前廠長呂昭麟、尖山電廠廠長歐致誠、台電澎湖營業處長陳慶平及台電電廠退休員工顏海峯等人一起對談澎湖離島電業的發展歷程，感受早年無電時期的島嶼生活，細數離島電業建設的滄桑到今天各島嶼的美麗亮光。

許進豐在對談時，引述地方盛傳50年的玩笑指出，澎湖七美離島的水電，是因故總統蔣中正與時任國防部長蔣經國在民國55年10月16日微服到七美視察短短2個小時後，才先後有深水井及電廠，因而在地方流傳著這麼一句「老蔣ㄟ來、撒一脬尿；呷一支菸，七美就有水有電」的茶餘飯後軼事。

童棟樑表示，澎湖的供電始於1912年日治時期，當時是以蒸氣發動機來供應馬公的用電，但只供應晚上6時至11時的照明，台電在台灣光復後才接手澎湖島嶼供電。

他說，澎湖有近100座島嶼，其中有人居住有20座，最先由蒸氣機改為瓦斯火力發電、再增進至柴油發電，但初期供電不穩加上鹽水湮讓電網脆弱，經常傳出中斷或負載狀況。

童棟樑表示，當時還發生過大停電，直到民國79年以後，隨著地方發展，柴油機組擴充最高來到8部柴油機組至4萬1000KW（瓩），澎湖供電才日趨穩定。

台電指出，台電澎湖區管理處是在民國36年成立，59年澎湖發電廠掌管澎湖地區的發電，但不包括馬公虎井、白沙及七美等離島，而位在馬公的澎湖發電廠在運轉供電近一甲子後，2001年由新建的尖山發電廠接手供應。

目前尖山發電廠內有12部發電機組，台電表示，電廠還投入風力與再生能源等電網，讓離島的供電圓滿發光，至於馬公舊有的發電廠部分設施，因道路的開闢而拆除部分廠房。

至於澎湖七美發電廠，台電指出，是在民國63年蔣經國前往巡視時指示設置的，由最先的100KW，增加至4000KW，並在島上進行先導型風力風電與太陽能光電，其中風力發電因無法克服風力與供電不穩，已告拆除。

「島嶼有光：澎湖、金門、馬祖供電物語」新書，繼澎湖之後，近期還將前往金門與馬祖等離島發表。