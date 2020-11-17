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高速公路局整修路面 封閉高雄鼎金系統交流道
交通部高速公路南區養護工程分局整修高雄鼎金系統交流道，即日至11月19日、11月23日到26日，每天晚間10點到隔日清晨6點，封閉鼎金系統匝道。高雄市警交通大隊呼籲用路人，沿國道1號南下高雄市，在管制時段內，將無法由鼎金系統下匝道，須提前由楠梓交流道下高速公路。
高雄市警交通大隊表示，鼎金系統交流道因路面整修須封閉匝道，即日到11月19日、11月23日到26日，每晚10點到隔日清晨6點，國道1號南下接鼎金系統交流道，在鼎力路出口、民族一路出口，以及銜接國道10號匝道全部封閉，沿國道1號南下車輛，無法行駛鼎金系統匝道，得先從楠梓交流道下國道1號，才能到左營，或往南至九如路交流道、中正路交流道才能下高速公路。
沿國道1號北上要由鼎金系統交流道到左營的車輛，因國道10號西向道路封閉，車輛進入系統匝道後，無法直行到國道10號末端，都得從高雄榮總醫院前，下民族一路出口匝道，再沿高架橋下走大中一路到左營。
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