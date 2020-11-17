高鐵嘉義站助失智長輩圓夢 樂遊港都營造幸福記憶

高鐵嘉義站幫助弘道老人福利基金會嘉義縣東石鄉港墘失智據點失智長輩，圓搭高鐵到高雄港都的心願，嘉義站長毛家鵬上午到據點，致贈嘉義到高雄來回車票，由弘道東石社服中心組長楊惠淳代表接受，場面溫馨。

78歲獨居林姓阿嬤年輕時脊椎開過刀，行動不便，須靠輔具協助，每次聽鄰居說到處遊玩的趣事，心生羨慕，她得知有機會搭高鐵到高雄，欣賞美麗島車站，臉露笑容，開心期待出發。

82歲劉姓阿嬤患有多重慢性病及輕微失智，罹患失智症與身體退化後，多年未到外地遊玩，從未搭過高鐵，能夠參加旅行，高興說：「謝謝高鐵的愛心，讓大家結伴出遊，真是太開心！」

毛家鵬說，台灣邁入高齡社會，長者照護是每人都要面對課題，高鐵盼藉這趟港都圓夢之旅，讓長輩在記憶消失前，營造幸福的記憶，更希望持續將愛心與溫暖，散佈社會需要的角落。