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高市仁武產業園區及橋科將啟動 估增近2萬職缺

中央社 / 高雄17日電

高雄市仁武產業園區即將動工，橋頭科學園區也會在明年啟動，高雄市副市長羅達生今天指出，兩園區預計會創造製造業近2萬個就業機會。

民主進步黨高雄市議員鄭光峰在市政總質詢關切大林蒲遷村後要發展新材料循環園區的進度及要引進的產業別，盼有助於高雄市傳統產業轉型。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔答詢指出，新材料循環園區是由經濟部主導，園區會以循環經濟為主，會有原物料、能源及電力、廢料的循環發展並高值化，包括石化產業等，園區預計民國117年開發，目前尚未辦理招商。

聽到新材料循環園區的開發時程要到117年，鄭光峰認為有些久遠，恐怕那時「市長都已在當行政院長了」，要求高市府與中央多協調，並加速推動。

羅達生答詢，新材料循環園區除搭配石化產業布局，未來也會推動到其它工業區，新材料循環園區會先在原中油高雄煉油廠設循環材料研發專區，先投入研發資源，未來再隨大林蒲遷村設產業專區。

有關高市府推動產業園區的建設及發展，羅達生表示，仁武產業園區約可創造6000個就業機會、橋頭科學園區會有1萬多個，總計近2萬個屬於製造業的就業機會將會在今、明年陸續增加。

高市府指出， 仁武產業園區共74公頃，產業用地占48公頃，預計19日動工，要以航太產業、高階製造為發展目標；橋科園區產業面積約185公頃，扣除園區滯洪池等設施等，可提供產業用地約164公頃。

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